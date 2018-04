Ocom übernimmt die Mehrheit an SynEdge

Frankfurt am Main (ots) - Ocom, führender Internet-Dienstleisterin Europa, hat die Mehrheitsübernahme der Firma SynEdge angekündigt,einem Anbieter von Next Generation CDN Services (Content DeliveryNetwork), von POST Capital, dem Investmentarm von POST Luxembourg.Die Akquisition findet entlang der Strategie von Ocom statt, esseiner weltweiten Kundenbasis zu ermöglichen, Content inzuverlässiger und kosteneffizienter Weise zum Endverbraucher zuliefern.SynEdge betreibt eine Plattform für Next Generation Multi CDN undPrivate CDN Services. Beide Servicearten werden von den BranchenOnline Video, Gaming und E-Commerce genutzt. Diese Branchen stellenhohe Anforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Time-to-Market undUser Experience und suchen ständig nach Möglichkeiten, dieAuslieferung von Inhalten an ihre Zielgruppen zu verbessern.Die zusätzliche CDN-Technologie und Expertise durch die Übernahmevon SynEdge unterstützt Ocom bei der Strategie, seine Kunden mit denbesten Lösungen in einer vernetzten Welt zu versorgen. Mit einemPortfolio modernster Technologie, bestehend aus Leaseweb, Evoswitchund Fiberring, will Ocom sein Netzwerk, seine Services und seineTechnologien vorantreiben, um den künftigen Anforderungen seinerKunden gerecht zu werden.Con Zwinkels, Managing Director bei Ocom, erklärt: "Ocom willjedem unserer Kunden die richtige Lösung für seine Anforderungenbereitstellen, unabhängig von der Lokation, der bestehendenInfrastruktur und der Kundenbasis. Die außergewöhnlicheCDN-Technologie von SynEdge, speziell angepasst für die extrem hohenAnforderungen von Content Providern in der heutigen mobilen Welt,ermöglicht es uns, die steigenden Erwartungen der Kundenkosteneffizient zu übertreffen."Martijn Berkvens, CTO von SynEdge, fügt hinzu: "Mit Ocom haben wireinen perfekten Partner für die Zusammenarbeit gefunden, um unsereambitionierten Ziele zu erreichen. Ocom bringt uns einen Markennamenmit hoher Reputation und tiefgehendes Know-how, das zusammen mit denNext Generation CDN Delivery Services von SynEdge ein sehrattraktives Angebot für den stark wachsenden CDN-Verkehr undentsprechende Quality of Experience (QoE) Services darstellt. Wirhatten das Privileg einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Ocom-Teamim letzten Jahr und blicken in eine weitere Stärkung unsererPartnerschaft unter den neuen Rahmenbedingungen."Romain Lanners, Secretary General von POST Luxembourg und Mitgliedim Executive Board von POST Capital, erklärt: "Nach dem erfolgreichenStart von SynEdge CDN innerhalb von POST Capital steht jetzt dernächste Schritt an, die innovative SynEdge-Technologie mit Hilfe vonOcom weltweit durchzusetzen."SynEdge designt, entwickelt und betreibt Low-Latency ContentDelivery Services mit einem Schwerpunkt auf Quality of Experience(QoE). SynEdge stellt seine führenden globalen Dienste für eine Reihevon Marktführern aus den Branchen Online Video, Gaming und E-Commercezur Verfügung. Mit innovativen Konzepten zur schnellen, zuverlässigenund sicheren Auslieferung von Inhalten über das Internet ermöglichtdas SynEdge-Team (das in Luxemburg, den Niederlanden undGroßbritannien ansässig ist) die bestmögliche User Experience undeine praktisch unendliche Skalierung in einer immer anspruchsvollerenOnline-Welt.POST Luxembourg betreibt Post-, Finanz- undTelekommunikationsdienste. POST ist der Marktführer in Luxemburg beiPost- und Telekommunikationsdiensten. Die Gruppe POST Luxembourg bautseine führende Position im Telekommunikationssektor weiter aus, umneue Märkte, wie M2M / Internet of Things unterstützen zu können.POST Luxembourg bedient private und geschäftliche Kunden.Ocom gehört zu den führenden Internet Services Company in Europa.Ocom und seine Gesellschaften bilden tagtäglich die Grundlage für dieUser Experience von Millionen von Internetnutzern weltweit. DieOcom-Gesellschaften bieten nachhaltige Internetdienste, die esPersonen und Firmen ermöglichen, eine Online-Präsenz zu etablieren,zu betreiben und weiter zu entwickeln.Die Ocom-Gesellschaften erfüllen diese Funktion, indem siezuverlässige, innovative und kosteneffiziente Lösungen für dieweltweite Übertragung von Sound, Images, Daten, Transaktionen undUnterhaltung anbieten. Die Unternehmen übertragen derzeit 5 Tbps überdas Internet, was Ocom zu einem der führenden Internet HostingProvider auf der Welt macht. Ziel ist es, das Netzwerk, die Servicesund die Technologie weiter auszubauen.Pressekontakt:euromarcom public relations GmbHE-Mail: team@euromarcom.deWeb: www.euromarcom.deOriginal-Content von: LeaseWeb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell