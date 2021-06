Oclean X Pro Elite - Touch-LED-Bildschirm und app-basierte Putzpläne

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der technische Fortschritt bereichert unseren Alltag - vereinfacht er doch viele Dinge enorm. Während die eine Seite als positiv und vorteilhaft gesehen wird, kann die Kehrseite negative ?Die meisten elektrischen Zahnbürsten auf dem Markt benötigen während des Putzens eine ständige Verbindung zu Ihrem Smartphone, um mit voller Leistung zu funktionieren Oclean X Pro Elite - professionelle Lautlosigkeit für bessere Mundhygiene Neue Maßstäbe und Innovationen kommen nicht von ungefähr. Die chinesische Marke Oclean hat sich zahnmedizinische Erkenntnisse, technischen Fortschritt und Ergebnisse aus Benutzerdaten zunutze gemacht, um eine besonders leise Zahnbürste auf den Markt zu bringen, die professionelle Zahnreinigung zu Hause ermöglicht. Den guten Zahnputzergebnissen der smarten Oclean X Pro Elite Zahnbürste liegt die starke Leistung des Ultraschall-Magnetschwebemotors zugrunde, der mit 20.000 Hz vibriert und aufgrund der Ultraschall-Technologie nahezu lautlos funktioniert. Integrierte Sensoren sorgen dafür, dass die Putzgewohnheiten ständig überprüft und über die App zusammengefasst, ausgewertet und zu einem individuellen Putzprogramm zusammengestellt werden. Über die App lassen sich sehr einfach die erstellten Zahnputzpläne an die persönliche Mundsituation und an die individuellen Essgewohnheiten anpassen und synchronisieren. Nicht zuletzt ist es die praktische Überwachungsfunktion, die es möglich macht, alle Daten zu erheben, die beim Putzen der Zähne wichtig sind. Der Nutzer erfährt nach jedem Zähneputzen, ob er tatsächlich alle Zähne gründlich und effektiv gereinigt hat. Die Ergebnisse werden am intelligenten Touchscreen bereitgestellt. Dieser lässt sich ganz leicht mit den Fingerspitzen bedienen, wodurch die Mundhygiene zu einer völlig neuen Erfahrung wird. Lerneffekt inklusive!Nutzerfreundlichkeit in einem außerordentlich guten Verhältnis zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und innovativen Komfortansprüchen stehen. Die supersmarte elektrische Zahnbürste verfügt über eine Blindzonenüberwachung, einen Beschleunigungsmesser (6-Achsen-Gyroskop) und einen exklusiven Algorithmus, der es möglich macht, die Zahnbürste unabhängig von der App zu nutzen. Putzpräferenzen und Ergebnisse erledigt die supersmarte Zahnbürste automatisch. Mit all dieser hochtechnischen Lösungen bringt Oclean die Nutzer der X Pro Elite auf ein neues Zahnreinigungs-Level.Wo immer ein technischer Fortschritt Einzug hält, braucht es sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten und innovative Funktionalität, um aus der breiten Masse hervorzustechen. So wird aus zwei Seiten der Medaille eine Einheit, welche dem modernen Menschen mehr Komfort gewährleistet. Mit der X Pro Elite der Marke Oclean lässt sich geräuschlose, professionelle Zahnreinigung in unseren Alltag integrieren. Die Quiet Mark Zertifizierung dieser smarten Zahnbürste bestätigt offiziell die verminderte Geräuschemission.link: https://amzn.to/34yJYoA Limited EUR8 OFF Code: I9WI7Z9N Available During: 5.21-6.30 Save money with the code now!Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1523971/Oclean_Toothbrush.jpgPressekontakt:Dennis Dai+86-15889496512Original-Content von: Oclean, übermittelt durch news aktuell