Och-Ziff Capital Management: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Kurs der Aktie Och-Ziff Capital Management steht am 19.03.2019, 06:05 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 16,28 USD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Och-Ziff Capital Management auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Och-Ziff Capital Management mit einer Rendite von -39,91 Prozent mehr als 50 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,65 Prozent. Auch hier liegt Och-Ziff Capital Management mit 50,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Och-Ziff Capital Management nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 0,73 Prozentpunkte (5,79 % gegenüber 5,06 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Och-Ziff Capital Management 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Och-Ziff Capital Management vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 16,23 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -81,52 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 3 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".