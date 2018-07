Ocean Wilsons: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ocean Wilsons, die im Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 1020 GBP.

Ocean Wilsons haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Ocean Wilsons damit 1,6 Prozent unter dem Durchschnitt (3,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Transportation & Logistics" beträgt 6,96 Prozent. Ocean Wilsons liegt aktuell 5,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Ocean Wilsons diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,08 Prozent liegt Ocean Wilsons 2,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Transportation & Logistics" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,54. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.