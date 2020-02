Occidental Petroleum: Wenig Halt auf der schiefen Bahn!

Weitere Suchergebnisse zu "Occidental Petroleum":

Abgesehen vom chinesischen Aktienmarkt leiden derzeit nur wenige Märkte und Sektoren so sehr unter dem Corona-Virus wie der Ölmarkt. An ihm preisen die Anleger einen kräftigen Wirtschaftsabschwung ein. Das bekommt auch die Aktie der Occidental Petroleum zu spüren. Sie startete am 9. Dezember auf dem Niveau von 37,32 US-Dollar eine neue Aufwärtsbewegung.

Ihr Hoch wurde am 16. Januar bei 47,58



