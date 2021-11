Occidental Petroleum Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Am 04.11.2021, 23:46 Uhr notiert die Aktie Occidental Petroleum an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 33.85 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Integriertes Öl und Gas".

Die Aussichten für Occidental Petroleum haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Occidental Petroleum-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33,57 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,82 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 33,85 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Occidental Petroleum eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Occidental Petroleum-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 27,35 USD. Der letzte Schlusskurs (33,85 USD) weicht somit +23,77 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (29,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+13,71 Prozent Abweichung). Die Occidental Petroleum-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Occidental Petroleum-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Occidental Petroleum gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,7 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 314,68 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".