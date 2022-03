Occidental Petroleum-Aktie: Wertsteigerung!

Occidental Petroleum Corp (NYSE:OXY) wird am Donnerstag höher gehandelt, nachdem Warren Buffett den Kauf von 18.102.616 OXY-Aktien zu einem Durchschnittspreis von $54,41 pro Aktie in einem Formular 4 bei der SEC bekannt gab. Aus der Einreichung geht hervor, dass Berkshire Hathaway seine Position bei Occidental Petroleum in den letzten Tagen weiter aufgestockt hat. Mehrere Käufe in dieser Woche haben Buffetts Anteil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



