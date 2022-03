Occidental Petroleum Aktie: Was könnte noch schöner sein?

An der Börse New York notiert die Aktie Occidental Petroleum am 03.03.2022, 08:26 Uhr, mit dem Kurs von 48.37 USD. Die Aktie der Occidental Petroleum wird dem Segment "Integriertes Öl und Gas" zugeordnet.

Occidental Petroleum haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Occidental Petroleum-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Occidental Petroleum-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 40,62 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -16,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (48,37 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Occidental Petroleum somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Occidental Petroleum liegt bei 12,19, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Occidental Petroleum bewegt sich bei 26,8. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Occidental Petroleum-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,75 USD mit dem aktuellen Kurs (48,37 USD), ergibt sich eine Abweichung von +57,3 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (36,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+33,47 Prozent), somit erhält die Occidental Petroleum-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.