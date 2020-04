Occidental Petroleum-Aktie: Nischenplayer mit Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Occidental Petroleum":

Den Öl-Werten scheint die aktuelle Stimmung am Markt gutzutun. Der Kurs von Occidental Petroleum ist heute um 18 % gestiegen und hat sich damit endlich von den schlechten Entwicklungen der vergangenen Wochen abgesetzt. Nicht vergessen darf man allerdings, dass das Unternehmen zu Beginn des Jahres noch mehr als doppelt so viel wert war. Der Ölpreiskrieg hat also schon Folgen hinterlassen.

Nischenplayer mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung