Occidental Petroleum Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Kurs der Aktie Occidental Petroleum steht am 04.04.2022, 10:36 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 58.11 USD. Der Titel wird der Branche "Integriertes Öl und Gas" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Occidental Petroleum auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Occidental Petroleum beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,89 Prozent und liegt mit 2,79 Prozent unter dem Mittelwert (3,69) für diese Aktie. Occidental Petroleum bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Occidental Petroleum-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Occidental Petroleum-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 50,08 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -13,82 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (58,11 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Occidental Petroleum somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Occidental Petroleum in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Occidental Petroleum haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Occidental Petroleum bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.