Obsternte nur auf der Obstbaumleiter - Haushaltsleitern sind riskant

Die Obsternte ist in vollem Gange, auch inPrivatgärten. Wer dafür eine gewöhnliche Haushaltsleiter einsetzt,spielt mit seiner Gesundheit, denn diese Leitern sind oft zu niedrigund für Begebenheiten wie unebene Böden, Schotter, Sand oder Rasenunge-eignet. Sicherheit bieten spezielle Obstbaumleitern.Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg, empfiehlt freistehendeObstbaumleitern mit einer oder zwei Stützen, die einen festen Standgewährleisten. Ein zusätzliches Sicherheitsplus sind Leiterspitzen("Erdspieße") aus Metall, die die Leiter stabil im Boden verankernund damit verhindern, dass sie plötzlich wegrutscht oder umkippt. Beiunebenen Böden sind ausgleichende Quertraversen sinnvoll, deren Holmedie Standfläche zu beiden Seiten stabilisierenGenügend Pausen einplanenLänger als eine Stunde am Stück sollte auf Leitern nichtgearbeitet werden. Pausen zwischendurch schützen vor Übermüdung,Schwindel, Hitze und einseitiger Belastung der Muskulatur. Die Zeitam Boden kann dann auch gut für eine Trinkpause genutzt werdenPraktische ObstpflückerWer sich auf der Leiter nicht (mehr) sicher fühlt, erreicht miteinem Obstpflücker auch vom Boden aus die Früchte am Baum.Obstpflücker haben einen langen, ausfahrbaren Stiel, Zinken zumPflücken und einen Sack oder Korb zum Auffangen des Obstes.