Obst - Eigentlich sehr gesund, aber... (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Obst ist lecker und gesund und man kanngar nicht genug davon essen. Das stimmt nicht so ganz, denn es kommtauf den Zuckergehalt der Früchte an, weiß Max Zimmermann:Sprecher:Vitamine und Mineralstoffe stecken im Obst genauso wie sekundärePflanzenstoffe, die zum Beispiel das Immunsystem stärken undEntzündungen hemmen können, berichtet der "Diabetes Ratgeber". AberObst kann auch viel Zucker enthalten und darum gilt: Die Mengemacht's. Wir haben die stellvertretende Chefredakteurin Birgit Rufgefragt, wie viel Obst am Tag gesund ist:O-Ton Birgit Ruf: 16 SekundenDie Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt zwei Portionenam Tag. Eine entspricht etwa der Menge, die in eine Hand passt, alsozum Beispiel ein Apfel. Bei kleinteiligem Obst, wenn man Himbeerenkauft beispielsweise, sagt man die Menge, die in zwei Hände passt.Sprecher: Und diese Mengenangaben gelten auch für Diabetiker. Umgesund durchs Leben zu kommen, sollten wir uns ja alle mit demZuckerkonsum zurückhalten:O-Ton Birgit Ruf: 23 SekundenDie meisten Beeren, also Heidelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren,das sind Obstsorten mit wenig Zucker, aber auch Wassermelonen,Orangen oder Äpfel zählen dazu. Es gibt aber einen Trick. Am bestenisst man Früchte zusammen mit Joghurt oder mit Quark oder auch mitHaferflocken, etwa im Müsli. In einer solchen Kombination geht derZucker dann aus dem Obst langsamer ins Blut.Sprecher: Und ein selbst zubereiteter Früchtequark ist also einperfektes Dessert. Und nun kommen wir zu den beliebten Smoothies:O-Ton Birgit Ruf: 18 SekundenSmoothies sind kein Ersatz für frisches Obst. Vor allem wenn manFertigprodukte nimmt aus dem Kühlregal, da sind oft Zusatzstoffedrin, oft und manchmal auch sind sie extra gezuckert. Wer sie abergern mag, sollte sie am besten selbst mixen und das Obst ungeschältverwenden.Abmoderationsvorschlag:Denn direkt unter der Schale stecken die gesunden Inhaltsstoffe.Es genügt, wenn man das Obst gründlich wäscht und abreibt, empfiehltder "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell