Obseva zeigen erfolgreiches Debüt an der Börse SIX

Zürich (awp) - Den Aktien des Genfer Biotech-Unternehmens Obseva ist ein erfolgreiches Börsendebüt an der SIX gelungen. Mit einem ersten Kurs von 15,50 Franken starteten die Titel bereits 3,3 Prozent über dem am Morgen festgelegten Ausgabepreis von 15 Franken. Nachdem sie zwischenzeitlich bis auf ein Hoch von 22 Franken geklettert waren, schlossen sie auf einem Kurs von 20 Franken.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten