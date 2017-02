ObserveIT verzeichnet Rekordjahr und erweitert Führungsteam zur Bedienung der Produktnachfrage

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Unternehmen erreicht neue Meilensteine bei Umsatz, Kundenakquiseund Partnerwachstum und fügt seinem Team erfahrene Führungskräftehinzu, um Wachstum und Marktführerschaft zu unterstützen(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/465294/Observe_IT_Logo.jpgObserveIT (https://www.observeit.com/?utm_source=PRNewswire&utm_campaign=RecordYear%2BExpandExecTeam&utm_medium=PressRelease), derführende Lösungsanbieter für die Überwachung und Analyse internerBedrohungen mit mehr als 1.400 Kunden auf der ganzen Welt, hat heutebekanntgegeben, dass das Unternehmen 2016 neue Meilensteine erreichthat, womit dem weiteren Erfolg im kommenden Jahr der Boden bereitetwurde. Rekordumsätze bei der innovativen Cybersecurity-Lösung desUnternehmens zur Identifizierung und Eliminierung von Risiken, diedurch fahrlässige oder bösartige Aktivitäten von privilegiertenNutzern, Auftragnehmern, Verkäufern und geschäftlichen Nutzernentstehen können, haben zur Erweiterung des Führungsteams vonObserveIT geführt. Darunter befinden sich vier erfahreneFührungskräfte, die dem Unternehmen bei seiner Expansion helfenwerden, um die Marktnachfrage zu bedienen.Hier sind einige der 2016 erreichten Meilensteine:- Rekordumsatz und eine beeindruckende kumulierte jährlicheWachstumsrate von 40% pro Jahr in den letzten acht Jahren- Mehr als 1.400 Kunden weltweit- Rate der verlängernden Kunden über 90%- Durchschnittliches Transaktionsvolumen höher als je zuvor- Expansion auf 280 Partner weltweit- Globale Verkaufspräsenz mit 60% des Umsatzes außerhalb der USADie Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds und dreier neuerFührungskräfte bei ObserveIT wird das schnelle weltweite Wachstum desUnternehmens weiter vorantreiben. Zu den neuen Führungskräftengehören (ihre Biographien können Sie hier lesen):- Director Deepak Taneja ist eine Autorität in der Sicherheitsbrancheund ein selbständiger Unternehmer, Gründer von Aveksa sowie CTO undGründungsmitglied von Netegrity.- Vice President of International Sales and Marketing Simon Darrbringt 20 Jahre Führungserfahrung in das internationale Geschäftvon ObserveIT ein.- Vice President of Marketing Erica Sheehan bringt mehr als 17 JahreMarketingerfahrung auf Geschäftsführungsebene bei führendenTechnologieunternehmen mit sich.- Vice President of Americas Sales John Vigeant bringt 15 JahreFührungserfahrung zu ObserveIT mit."2016 war für ObserveIT ein Rekordjahr. Dank unseremObserveIT-Team und unseren Geschäftspartnern auf der ganzen Welthaben wir alle Rekorde bei Umsatz, Kundenakquise und dem Erfolg vonPartnerprogrammen eingestellt. Die Nachfrage nach unserer Lösung fürÜberwachung und Analyse von internen Bedrohungen ist so hoch wie niezuvor", sagte Mike McKee, der CEO von ObserveIT. "Wir wollen unserenErfolg jetzt verdoppeln, indem wir unser Führungsteam erweitern. DieFähigkeiten dieser Führungskräfte in Verbindung mit den Talentenunserer Mitarbeiter und unserer treuen Partner auf der ganzen Weltführen uns auf den richtigen Kurs, um 2017 zu einem weiterenhistorischen Jahr zu machen."ObserveITObserveIT ist die führende Lösung für die Beobachtung und Analysevon internen Bedrohungen mit mehr als 1.400 Kunden in 87 Ländern.Weitere Informationen erhalten Sie auf: http://www.observeit.com.Pressekontakt:von ObserveIT:Kim Haimovickim@observeit.com+972-3-648-0614Original-Content von: ObserveIT, übermittelt durch news aktuell