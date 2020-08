Objektiv betrachtet ist Gold …

Dem Goldpreis war Anfang August erstmalig in der

Finanzgeschichte der Sprung über die Marke von 2.000 USD gelungen.

Lange stand die Zahl "2" allerdings nicht vor dem Komma. Schon nach

wenigen Handelstagen war die Euphorie wieder in eine dynamische und

tiefe Gegenbewegung umgeschlagen. Im Zuge derer hatte

Gold allein

am 11. August mehr als 6% und ab dem frisch gebackenen Rekordhoch

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >