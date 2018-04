Objectway in Gartner-Report erwähnt

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Mailand (ots/PRNewswire) -Objectway wurde erwähnt in "Banker's Guides to Wealth ManagementFront-Office Systems, and Mid- and Back-Office Systems" (BankersAnleitungen zu Front-Office-, Mid- und Back-Office-Systemen zurVermögensverwaltung) und in "Best Practices for WM CIOs LeverageFintechs for Competitive Advantage" (Beste Praktiken für WM CIOs,Finanztechnologien zum Wettbewerbsvorteil zu nutzen)Gartner, das weltführende Unternehmen für IT-Forschung undBeratung, zitierte Objectway in drei Forschungsberichten, der"Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems",[1] der"Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems"[2] und "BestPractices for WM CIOs Leverage Fintechs for CompetitiveAdvantage".[3](Logo: https://mma.prnewswire.com/media/662702/Objectway_Logo.jpgIn den "Banker's Guides to Wealth Management Front, Mid- andBack-Office Systems" bewertete Gartner 23 weltweit repräsentativeAnbieter von Front-und Back-Office-Systemen zur VermögensverwaltungDie erste Anleitung empfiehlt: "CIOs, die Abläufe und Architekturenfür das digitale Vermögensverwaltungsunternehmen entwickeln, sollen:eine holistische Kundenansicht erstellen, um Service undBeraterproduktivität zu verbessern, indem sie sich aufFront-Office-System-Anbieter konzentrieren, die die Integration vonDaten aus CRM, Finanzplanung, Portfolio-Management undAntrags-Workflow-Anwendungen mit einschließen oder unterstützen." Derzweite Bericht empfiehlt: "CIOs, die Abläufe und Architekturen fürdas digitale Vermögensverwaltungsunternehmen entwickeln, sollen: dieEignung der Angebote des Anbieter-Mid-und-Back-Office-Systems für diespeziellen Bedürfnisse ihres Unternehmens feststellen, indem sieanhand der Gartner-Umfragedaten die funktionalen Fähigkeiten derAnbieter in fünf wichtigen Bereichen auswerten - Berichterstattung,Compliance, Auftragsmanagement, Datenverwaltung und andereFunktionalität."Im Rahmen der Banker's Guide to Front-Office Systems, wurdenObjectway-Produkte in der Umfrage behandelt."Wir glauben, dass unsere modulare und skalierbare PlattformObjectway Extend beide Front-Office-Kapazitäten abdeckt, nämlichaktuelle und digital bewusste Kunden auf persönlichere und proaktiveArt und Weise anzusprechen sowie die oben erwähntenBack-Office-Funktionalitäten, die kritisch für die Unterstützung derProduktivität, Profitabilität und Betriebseffizienz vonVermögensverwaltungsunternehmen sind," sagte Luigi Marciano,Objectway CEO.Objectway wurde darüber hinaus im Bericht "Best Practices for WMCIOs to Leverage Fintechs for Competitive Advantage" erwähnt. DerBericht stellt vier wichtige Bereiche heraus, auf denenFinanztechnologie Vermögensverwaltung beeinflussen kann: Kundengewinnund -unterstützung; Investitionsforschung und Verwaltung;Produktivität des Beziehungsmanagers sowie Steuerung,Risikomanagement und Compliance."Wir sehen diese Erwähnung stolz als das Ergebnis unserer Arbeitdabei an, die Effizienz des Beziehungsmanagers in Bereichen wie demAufbau von Investitionsportfolios, der Investitionsperformance,Analytik, Multi-Kanal-Engagement und Berichterstattung zuverbessern", fügte Marciano hinzu.[1] Gartner, "Banker's Guide to Wealth Management Front-OfficeSystems", Chuck Thomas, 21. November 2017.[2] Gartner, "Banker's Guide to Wealth Management Mid- andBack-Office Systems", Chuck Thomas, 21. November 2017.[3] Gartner, "Best Practices for WM CIOs to Leverage Fintechs forCompetitive Advantage", Chuck Thomas, 15. September 2017.Besuchen Sie Objectway.commktg@objectway.comPressekontakt:Maya Abdelaziz+39-348-406-8142maya.abdelaziz@objectway.comOriginal-Content von: Objectway Financial Software, übermittelt durch news aktuell