Mainz (ots) -Heimwerken und Gärtnern liegt im Trend - doch wo gibt's den bestenAkkuschrauber und den strapazierfähigsten Rasen? Mit "Obi, Hornbach &Co. - Der große Baumarkt-Check" liefert "ZDFzeit" am Dienstag, 8. Mai2018, 20.15 Uhr, eine Orientierung für Hobbyhandwerker und solche,die es werden wollen."ZDFzeit" nimmt die Produktpalette vom Schräubchen bis zumTerrassenholz unter die Lupe. Mit aufwendigen und originellen Testscheckt "ZDFzeit" die drei schärfsten Konkurrenten der Branche: Obi,Hornbach und Bauhaus. Dabei macht schon der Test der Akkuschrauberdeutlich, dass Markenprodukte nicht zwingend besser sind als diegünstigen Eigenmarken.Wandfarben wurden im Labor darauf untersucht, ob sie schädlicheChemikalien freisetzen - es waren ausschließlich Produkte im Test,die den "Blauen Engel" auf der Verpackung haben, das Siegel desUmweltbundesamtes. Es wurde dennoch das KonservierungsmittelIsothiazolinone gefunden. Auf Nachfrage von "ZDFzeit", ob dieseProdukte trotz dieses Testergebnisses mit dem "Blauen Engel" werbendürften, teilte das Umweltbundesamt mit, dass Wandfarben ab sofortnur noch dann den "Blauen Engel" erhielten, wenn sie nicht mitIsothiazolinonen konserviert seien, die allergische Reaktionenauslösen könnten.Zudem checkt "ZDFzeit", wie kompetent die Beratung in denBaumärkten ist. Gerade bei Baumarkt-Artikeln lauern schließlich auchpotenzielle Gefahren beim Umgang mit Werkzeug und Materialien - dasind gute Kundenberater gefragt. Genauso wichtig sind sie bei derOrientierung im Dschungel der Fachbegriffe: Wissen die Verkäufer aufAnhieb, wo eine sogenannte Madenschraube zu finden ist?https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-obi-hornbach-co/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell