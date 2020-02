Oberste deutsche Bildungspolitikerin: Eltern sollten Kindern mehr vorlesen

Osnabrück (ots) - Oberste deutsche Bildungspolitikerin: Eltern sollten Kindernmehr vorlesenPräsidentin der Kultusministerkonferenz: Lesen, Schreiben, Rechnen sindGrundstein für allesOsnabrück. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) wünscht sich, dasssich Eltern stärker beim Lesenlernen ihrer Kinder einbringen. Der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin StefanieHubig (SPD): "Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass zu Hause mehr geübt undmehr vorgelesen wird." Für die Probleme vieler Schüler beim Lesen gebe es jedochkeine pauschale Erklärung, mehrere Ursachen wirkten zusammen. Auch die größereHeterogenität in Schulklassen spiele eine Rolle.Hubig erklärte: "Ich bin überzeugt davon, dass Lesen, Schreiben und Rechnenunbedingt umfassend in der Grundschule vermittelt werden müssen. Denn sie legenden Grundstein für alles Weitere." Das Thema werde in der KMK weiter diskutiert."Wir diskutieren ja gerade, wie ein Rat oder eine wissenschaftlicheBegleitinstitution für die KMK aussehen kann. Diese wissenschaftliche Expertisekann uns bei vielen Themen, wie beispielsweise der Sprachförderung,weiterbringen."_____________________________________________________________________Präsidentin der Kultusministerkonferenz zu Streit um Sommerferientermine: "Keineüberzeugenden Ausnahmegründe für Bayern und Baden-Württemberg"Stefanie Hubig (SPD): Auch Söders Biorhythmus kein GrundOsnabrück. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz hält die Ausnahmegründevon Bayern und Baden-Württemberg bei der bundesweiten Terminabsprache für dieSommerferien für nicht nachvollziehbar. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagtedie rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), das bestehenderollierende System habe sich bewährt. "Und ich sehe keine überzeugendenAusnahmegründe für Bayern und Baden-Württemberg, auch nicht Herrn SödersBiorhythmus. Wie dem auch sei: Ich bin überzeugt, dass wir am Ende eine Regelungfinden werden, die auch funktionieren wird. Wir sind dabei, das zu diskutieren."Eine tragfähige Regelung müsse bis zum Jahr 2025 gefunden werden. "Aber ichglaube, dass wir in der KMK derzeit vor größeren Herausforderungen stehen alsvor der Sommerferienregelung."Bayern und Baden-Württemberg bestehen auf Sonderregelungen bei den Terminen fürdie Sommerferien und wollen sich bislang keinem Kompromiss bei einer neuenAbsprache der Termine mit den übrigen Bundesländern anschließen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4515529OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell