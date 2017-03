Oberste Priorität hat die hohe Verfügbarkeit: In der Betriebsphase angekommen - Branchentreffen auf der WINDFORCE vom 9. bis 11. Mai in Bremerhaven (FOTO)

Bremerhaven (ots) -In der Zwischenzeit ist die deutsche Offshore-Industrie in derBetriebsphase angekommen: Heute sind rund 16 Offshore Windkraftwerkein Nord- und Ostsee mit einer Netzeinspeisung von über 4 GigawattRealität. Diese Offshore Windkraftwerke wollen gewartet werden. Dasneue EEG lässt 25 Jahre Laufzeit zu. Hohe Verfügbarkeiten der bereitsinstallierten Offshore-Windkraftwerke in Nord- und Ostsee werdenimmer wichtiger.In den Fokus rücken auch die Service-Stützpunkte oderService-Basishäfen in der Nähe der Offshore-Windkraftwerke, umeffiziente Servicedienstleistungen anbieten zu können. "Hier sind dieErfahrungen und daraus resultierende optimierte Betriebs- undServicekonzepte der Schlüssel zu Kostensenkungen.Mitgliedsunternehmen der ersten Stunde werden Einblicke in optimiertelogistische Lösungen und neue innovative Wartungskonzepte bieten",stellt Andreas Wellbrock, Geschäftsführer WAB e.V., einen Themenblockder kommenden WINDFORCE vor.Kosten der Offshore-Windkraft gilt es über 25 Jahre Betriebszeitzu minimieren und die erhoffte Einspeisung an produziertem Strom zuerreichen. "Die Windindustrie an Land und auf See wird einen immerschneller wachsenden Anteil zur nationalen und europäischenVersorgungssicherheit beitragen und kann das auch leisten", ist sichAndreas Wellbrock sicher.Die 13. WINDFORCE ist in diesem Jahr vom 9. bis zum 11. Mai inBremerhaven das Ergebnis der Entwicklung einer erfolgreichendeutschen Offshore-Windindustrie. Während sich 2014 bei der WINDFORCE10 noch alles um den Bau von Offshore-Windkraftanlagen, derInstallation auf See und das mittlerweile veraltete EEG 2014 drehte,ist 2017 die Betriebsphase der Offshore-Windkraftwerke von wachsenderBedeutung für die Branche. Schirmherrin der Konferenz ist in diesemJahr Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries.Die WAB, das führende Unternehmensnetzwerk der Windindustrie inder Nordwest-Region und bundesweiter Ansprechpartner, macht sich auchfür einen schnelleren Ausbau der Übertragungsnetze und derSpeichertechnologie stark, um den Ausbau auf See beschleunigen und sozur Erreichung der Klimaziele beizutragen. Daher werden die aktuelleAusschreibung sowie Netz- und Speichertechnologie zwei weitereSessions mit wertvollen Diskussionen und Fachbeiträgen sein. Allezwölf Sessions werden nach Entscheidungsträgern und Expertenaufgegliedert. Globaler Wissenstransfer ist das erklärte Ziel. Daswissen auch die weltweit tätigen Sponsoren der WINDFORCE 2017, wiebeispielsweise ELA Container Offshore GmbH, derWindenergieanlagen-Hersteller Senvion SE sowie unter anderem dasFinanzunternehmen Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG. Es kommenVertreter aus den branchenrelevanten Industriezweigen zusammen, um inkonzentrierten Fachdiskussionen, in Strandkörben und beim maritimenDinner das zu tun, was unsere Industrie so schnell groß gemacht hat:Voneinander lernen!"Wir sind begeistert, dass wir einige bedeutendeIndustrievertreter und Experten für die Konferenz gewinnen konnten.Wir freuen uns darauf, viele nationale und internationaleFachbesucher bei der WINDFORCE 2017 ab dem 9. Mai in Bremerhavenbegrüßen zu können", lädt Andreas Wellbrock ein.Mehr Informationen zur WINDFORCE 2017 Website:http://windforce.info/windforce2017/Programm:http://windforce.info/windforce2017/conference-programme/Anmeldung:http://windforce.info/windforce2017/conference-registration/Über den WAB e.V.Der WAB e.V. ist das führende Unternehmensnetzwerk für Windenergiein der Nordwest-Region und bundesweiter Ansprechpartner für dieOffshore-Windenergiebranche in Deutschland. Dem Verein gehören mehrals 350 Unternehmen und Institute aus allen Bereichen derWindenergie-Industrie, der maritimen Industrie sowie der Forschungan.Für Rück- und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:Andreas Wellbrock,Geschäftsführer WAB e.V.Tel.: +49 172 754 6336Mail: andreas.wellbrock@wab.netWAB in the internet: www.wab.neton Twitter: www.twitter.com/WABWindnetworkon Facebook: www.facebook.com/wab.netOTS: WAB e.V. Newsroom: www.presseportal.de/pm/57611/wab-e-vvia RSS-Feed: www.presseportal.de/rss/pm_57611.rssOriginal-Content von: WAB e.V., übermittelt durch news aktuell