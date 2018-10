Oberpfälzerin gewinnt beim SKL Millionen-Event: Mit Glückszahl 1 zu 1 Million Euro (FOTO)

München (ots) -Von einer Sekunde auf die andere plötzlich um 1 Million Euroreicher - das muss man erstmal verkraften. Kein Problem für die neueSKL-Millionärin Monika Plank: "Ich bleibe, wie ich bin", scherzte sieunter dem Jubel der anderen Kandidatinnen und Kandidaten sowie derprominenten Glückspaten Tanja Wedhorn und Thomas Heinze. EinigeTräume will sich die dreifache Mutter und siebenfache Oma aus dembayerischen Fensterbach mit dem Gewinn aus dem SKL Millionen-Event inTravemünde aber doch erfüllen.Manchmal geht es ganz schnell mit dem Glück: Erst seit Dezember2017 besitzt Monika Plank ein Los der SKL-Lotterie und schon gewinntdie Oberpfälzerin 1 Million Euro beim SKL Millionen-Event imberühmten Seebad Travemünde an der Ostsee. Kein Wunder, dass die63-Jährige erst einmal fassungslos vor Glück war. Nachdem sie sichvon den anderen 19 Kandidatinnen und Kandidaten, die perZufallsgenerator unter allen SKL-Losbesitzern ausgewählt wordenwaren, feiern ließ, rief sie ihren Ehemann zuhause an. Die Reaktiondes ehemaligen Berufssoldaten: "Ich bin begeistert von Dir!" EinSatz, den wohl jede und jeder nach 46 Ehejahren nur zu gerne hört.Beständigkeit zeichnet Monika Plank aus. Sie ist in Fensterbachgeboren und lebt dort heute noch. Ihren Mann hat sie beim Trompetespielen im Musikverein kennengelernt. "Es hat einfach gefunkt",erzählt sie lachend. Neben der Musik ist ihre Familie die zweitegroße Leidenschaft der Neu-Millionärin. Als Familienmensch durch unddurch sind es ihre Liebsten, die sie auf dem Boden der Tatsachenhalten. Auf den Vorschlag, dass sie ja nun statt mit der Bahn auchper Hubschrauber nach Hause fliegen könnte, sagte Monika Plank nur:"Na, da bleibe ich lieber auf dem Teppich. Außerdem freue ich michauf die Fahrt, da kann ich immer gut entspannen." Kein Wunder, dasssie nach den aufregenden Stunden etwas Ruhe genießen möchte.Kleine Träume, große WirkungEinmal Shoppen gehen, ohne auf den Preis zu schauen - diesenWunsch möchte die sympathische Bayerin sich und ihren Kindern gerneerfüllen. Außerdem träumt Monika Plank von einer Kreuzfahrt in dieKaribik mit ihrem Mann. Vor Jahren waren sie schon einmal dort undmöchten die traumhafte Umgebung gerne noch einmal genießen.Auch daheim hat sich die Neu-Millionärin einiges vorgenommen: DasHaus, in dem sie schon lange lebt, möchte sie renovieren undgemeinsam mit ihrem Mann den Ruhestand genießen. Die bestenVoraussetzungen dazu hat das Glück Monika Plank jedenfalls beschert.Schatzkisten- und SchiffsglückBei strahlend blauem Himmel wurde es für die 20 Kandidatinnen undKandidaten auf dem Museumsschiff "Passat" das erste Mal richtigspannend: An Bord wurden ihnen Schatzkisten mit den Nummern 1 bis 20zugelost. Monika Plank zog die Nummer 1, öffnete mit ihrempersönlichen Glücksschlüssel ihre Schatzkiste und kam durch dengoldenen Schatz eine Runde weiter.Am Timmendorfer Strand startete dann die zweite Spielrunde. ZehnModelle der am Vormittag besuchten "Passat" waren aufgebaut, jedesversehen mit einer für das Spiel "Schiffe versenken" typischenFeldnummer. Unter fünf Schiffen verbarg sich ein SKL-Aufkleber, dasZeichen fürs Weiterkommen. Auch hier war die 1, genauer Feld A1,Monika Planks Nummer zum Glück.Von Logbüchern und GlücksschlüsselnFür das dritte Spiel am Abend lagen fünf verschlossene Logbücherbereit, doch nur in zweien war ein Finalticket versteckt. Wiederkamen die Glücksschlüssel zum Einsatz - und das Finale war perfekt:Monika Plank, die zum ersten Mal an diesem Tag die Nummer 2 zog, undder 24-jährige Sebastian Schroth aus Mainz.Für die letzte Runde wählte der zweite Finalist Tanja Wedhorn alsGlückspatin, Monika Plank wurde von Thomas Heinze unterstützt. DenFinalisten wurde je eine Champagnerflasche zugelost. Auf SebastianSchroths Flasche prangte das goldene Etikett, auf Monika Planks dasrote. Das bedeutete: Wenn die SKL-Lostrommel eine Kugel mit ungeraderZahl ausgibt, gewinnt Sebastian Schroth, bei einer geraden ZahlMonika Plank.Atemlose Spannung: Die Trommel dreht sich - heraus fällt die 18!Jubelrufe, Freudensprünge, Konfettiregen über Monika Plank - eineneue SKL-Millionärin ist gekürt.Den großen Glücksmoment von Monika Plank gibt es ab sofort aufwww.skl.de zu sehen. Hier finden Sie auch weitere Informationen zumSKL Millionen-Event.Über das SKL-Millionenspiel und die GKL:Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL GemeinsameKlassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichenRechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschenKlassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wirdvertreten durch ihren Vorstand Günther Schneider(Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel.SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15Euro pro Monat laufend die Chance auf Geldgewinne von bis zu 16Millionen Euro. Pro Jahr werden zwei SKL-Lotterien durchgeführt, diein jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteiltsind. Die Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse.Gleiches gilt für die Trefferchance. Lotteriebeginn ist immer am 1.Juni und am 1. Dezember eines Jahres.Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt esunter der kostenfreien Hotline 0800/433 43 37, auf www.skl.de oderbei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen.