Oberösterreichs Tourismus startet gut vorbereitet in die Wintersaison 2018/19 - BILD

Investitionen, attraktive Angebote und die emotionale Kampagne"uppermoments" sorgen für großes Interesse an Winterurlaub inOberösterreich.Linz/Oberösterreich (ots) - Die Wintersaison 2017/18 bestätigt denlangfristigen Aufwärtstrend des Tourismus in Oberösterreich: 1,15Millionen Ankünfte bedeuten einen Zuwachs von 6 Prozent gegenüber demvorangegangenen Winter. 2,98 Millionen Nächtigungen sind ein Plus von5,98 Prozent. Im Fünf-Jahres-Vergleich legten die Ankünfte um 21,8Prozent zu, die Nächtigungen stiegen um 13,6 Prozent. Neben demNächtigungstourismus sind Tagesausflüge eine wichtige touristischeWertschöpfungsquelle. 13,1 Millionen Tagesausflüge unternahmenOberösterreicher, Niederösterreicher und Wiener im Winter 2016/17 inOberösterreich. Durch die Ausgaben der Ausflügler bleiben rund 586Millionen Euro im Bundesland.Zur positiven Bilanz haben auch die Hotelinvestitionen dervergangenen Jahre beigetragen. Die Offensive für mehr Qualitätsbettenfindet in aktuellen Projekten wie dem ALPRIMA Aparthotel inHinterstoder ihre Fortsetzung. Parallel dazu wurden seit 2005 rund195 Millionen Euro in die Angebots- und Servicequalität der Snow &Fun Skigebiete investiert. Oberösterreichs Skigebiete stehen vorallem für gute Erreichbarkeit, einen hohen Standard bei derPistenqualität, Familienfreundlichkeit und ein preiswertes Angebot.Neben dem Skifahren liegen im Winter immer mehr auch die ThemenEntspannung und, Genuss sowie alternative Wintersportarten im Trend.Auf diese Bedürfnisse und Erwartungen geht die aktuelle Kampagne"#uppermoments" ein, die von den Snow & Fun Skigebieten, denWintersport-Destinationen und Oberösterreich Tourismus gemeinsamgetragen wird. Die Image-Kampagne setzt auf hoch emotionaleKurzvideos und Bilder, die den Menschen und seine bestenFreizeit-Momente in den Vordergrund rücken: unvergesslicheWinter-Erlebnisse mit der Familie, entschleunigende Genussmomente,sportliche Performance im Schnee. Zwischen Bewegung und Entspannung,Sport und Genuss, Freude an gemeinsamer Aktivität und der Weite derWinterlandschaft baut die Kampagne ein emotionales Spannungsfeld aufund begeistert für Oberösterreich. Ganz im Zeichen des 200.Geburtstags des Weihnachtsliedes "Stille Nacht! Heilige Nacht!" stehtder Advent 2018. Die Bundesländer Salzburg, Tirol und Oberösterreichnehmen dieses Jubiläum zum Anlass, die Herkunft des Liedes in einerinternationalen Kampagne bewusst zu machen und touristisch nachhaltigzu verankern.