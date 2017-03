Oberösterreichs Sommertourismus punktet mit Natur- und Kulturerlebnis - BILD

Berge, Seen und Natur für die SommergästeLinz/Oberösterreich (ots) - 1,77 Mio. Ankünfte und 4,69 Mio.Nächtigungen wurden im Sommer 2016 in OberösterreichsBeherbergungsbetrieben verbucht und damit die Ergebnisse desVorjahres weiter gesteigert. Auch langfristig ist der(Sommer)Tourismus in Oberösterreich auf Erfolgskurs: Die Ankünftestiegen in den letzten zehn Jahren um 29 Prozent, die Nächtigungenlegten um elf Prozent zu. Insgesamt generiert die Tourismus- undFreizeitwirtschaft in Oberösterreich jährlich 5,87 Mrd. Euro direkteund indirekte Wertschöpfung (Prognose 2015, Quelle:Tourismussatellitenkonto Oberösterreich, WIFO/Statistik Austria) undträgt damit 10 Prozent zum Brutto-Regionalprodukt bei. LaufendeInvestitionen in Infrastruktur und Angebotsqualität sichern diesesWachstum ab. Derzeit sind zwei neue Hotelprojekte mit einemGesamtinvestitionsvolumen von gut 20 Mio. Euro und jeweils rund 200Betten in Bau: das Explorer Hotel Hinterstoder und das Adeo AlpinHotel in Gosau.Oberösterreichs Urlaubsgäste sehnen sich nach Erholung in derNatur, mal genussvoll entspannt, mal sportlich aktiv. Der Naturgenussbeim Wandern, Radfahren und Mountainbiken steht auch heuer hoch imKurs. Oberösterreich punktet hier mit unterschiedlichen Landschaftenfür individuelle Anforderungen - und mit neuen Angeboten: DerSalzkammergut "BergeSeen Trail", ein Weitwanderweg in 20Tagesetappen, wird im Juni eröffnet. Die "Trans NationalparkRundtour" für Mountainbiker verbindet ab heuer die beidenNationalparks Kalkalpen und Gesäuse. Und die SalzkammergutMountainbike Trophy feiert am 15. Juli 2017 ihre 20.Jubiläums-Ausgabe.Neben dem Natur- und Sporterlebnis werden im Rahmen derSommerkampagne die Themen Kulinarik und Kultur in vielenüberraschenden Momenten gezeigt. Und mit "An Incredible Journey"wurde am 8. März der neue Imagefilm für das TourismuslandOberösterreich lanciert. 138.000 Views auf Youtube und 130.000 Viewsauf Facebook binnen drei Wochen machen das Videoprojekt des inHallstatt lebenden britischen Künstlers Geoff Tompkinson schon jetztzum internationalen Erfolg. Denn, neben den Kernmärkten Österreich,Deutschland und Tschechien spielen Polen, die Slowakei und dieFernmärkte Südkorea und China zukünftig eine wichtige Rolle in derinternationalen Marktbearbeitung.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Oberösterreich Tourismus GmbHElisabeth Kierner, MScLeitung Media House & Marke0664-3030444elisabeth.kierner@oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3952/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Ober?sterreich Tourismus, übermittelt durch news aktuell