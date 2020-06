Oberösterreich launcht ersten bundeslandweiten Chatbot

Linz (ots) - Mit der virtuellen Urlaubsberaterin "Flo" hat Oberösterreich als erstes Bundesland einen landesweiten Chatbot, der rund um die Uhr für Urlaubs- und Ausflugsanfragen zur Verfügung steht.Im Zuge der Digitalisierungs-Offensive im Tourismus hat Oberösterreich seinen ersten bundeslandweiten Chatbot gelauncht. Seit Ende Mai 2020 ist "Flo" auf den Webseiten https://www.oberoesterreich.at/ und https://www.ausflugstipps.at/ online und erste Anlaufstelle zur Urlaubs- und Ausflugsplanung. "Gemeinsam mit internen und externen Digital-Experten ist es gelungen, eine Online-Tourist Information zu entwickeln, die 24/7 zur Verfügung steht. "Flo" greift im Hintergrund auf eine enorme, hochqualitative Datenmenge zu und kann damit Fragen zu Unterkünften, Gastronomie, Points of Interest, Ortsinformationen und Veranstaltungen beantworten", berichtet Oberösterreich Tourismus Geschäftsführer Andreas Winkelhofer.Durch den Launch der Beta-Version rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien versprechen sich die Entwickler vermehrt Konversationen, die helfen den Chatbot gästeorientiert weiterzuentwickeln. "Die Entwicklung ist jetzt soweit vorangeschritten, dass die Beta-Version online gehen konnte. Durch die Analyse der gestellten Fragen lernt "Flo" mit jedem Chat dazu, was in einer breiten Vielfalt an Antworten resultiert", ergänzt Karl Mitteregger, Geschäftsführer der TTG Tourismus GmbH.Auskunft in EchtzeitBasis dafür sind die Daten aus TOURDATA, der zentralen, multimedialen Tourismus-Datenbank für den Tourismus in Oberösterreich. Sie bietet die einzigartige Möglichkeit, die stetig steigende Menge unterschiedlichster touristischer Daten effizient zu erfassen und zu bündeln. Aktuell sind 22 Regionen mit 441 Orten, 3.856 Unterkünften, 4.531 Gastronomiebetrieben und über 16.800 Points of Interest in TOURDATA erfasst.Durch die Integration der TOURDATA Meta-Suche (https://www.ttg.at/solutions/tourdata-metasuche/) ist "Flo" in der Lage, Informationen aus den Buchungssystemen Feratel, Tiscover, HRS.de, Seekda, im-Web, TOMAS und booking.com auszuspielen. Somit erhält man Echtzeit-Auskunft über freie und buchbare Unterkünfte, Wettervorhersage sowie Wasser-, Schnee- und Loipenberichte."Redaktionell gestaltete Small-Talk-Intents garantieren natürlichsprachige Dialoge und verleihen dem Chatbot Persönlichkeit. Das ist vor allem im touristischen Bereich wichtig", erklärt Marc Isop, Chief Revenue Officer der Onlim GmbH.In der Programmierung ist auch ein Wechsel in einen Live-Chat mit einem "echten" Mitarbeiter berücksichtigt. Im Laufe dieses Sommers wird der Chatbot nach den Webseiten auch in den Facebook Messenger integriert. Und im nächsten Schritt soll der Service auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen.Über das ProjektDie Chatbot-Edition wurde von Oberösterreich Tourismus GmbH, TTG Tourismus Technologie GmbH gemeinsam mit Onlim GmbH erarbeitet und konzipiert. Onlim ist einer der Pioniere für Conversational-AI-Lösungen in der DACH-Region und unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung der Kommunikation über KI-basierte Chatbots und Sprachassistenten. Pilotpartner war der Tourismusverband Dachstein-Salzkammergut, der mit Chatbot "Vroni" die erste virtuelle Beraterin dieser gemeinsamen Entwicklung in der Version für Destinationen unter dachstein-salzkammergut.at (https://dachstein.salzkammergut.at/) in Betrieb genommen hat. Der Chatbot aus der Onlim-TOURDATA Edition ist ein Förderprojekt des Landes Oberösterreich für Digitalisierung im Tourismus.Pressekontakt:Oberösterreich Tourismus GmbHElisabeth Kierner, MScLeitung Media House & Marke0664-3030444 mailto:elisabeth.kierner@oberoesterreich.athttp://www.oberoesterreich-tourismus.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66611/4617109OTS: Oberösterreich TourismusOriginal-Content von: Oberösterreich Tourismus, übermittelt durch news aktuell