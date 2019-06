Obermayer German Jewish History Awards: Nominierungsverfahren eröffnet / Neue Auszeichnungen zum 20-jährigen Jubiläum

Berlin (ots) - Ab sofort können Nominierungen für die ObermayerGerman Jewish History Awards 2020 eingereicht werden. DieAuszeichnungen werden an Einzelpersonen, Vereine und andereOrganisationen in Deutschland verliehen, die mit außergewöhnlichemEngagement dazu beigetragen haben, die jüdische Geschichte und Kulturin ihren Gemeinden mit neuem Leben zu erfüllen."Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen auf, welchwesentlichen Beitrag die jüdische Bevölkerung zur deutschenGesellschaft leistete, bevor die Nationalsozialisten ihrenVernichtungszug begannen. Das Spektrum ihrer Arbeit reicht von derWiederherstellung von Kulturstätten über Ausstellungen undBildungsprogramme bis hin zur Rekonstruktion ganzer Gemeinden, die inder NS-Zeit ausgelöscht wurden", sagt Joel Obermayer, Geschäftsführervon "Widen the Circle", einer Abteilung der Obermayer-Stiftung, diesich um Programme zur Förderung von Toleranz, Versöhnung undinterkultureller Verständigung kümmert und auch für die ObermayerAwards zuständig ist.Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Obermayer German JewishHistory Awards im Jahr 2020 wird auch ein neuer Preis ausgelobt.Mit diesem zusätzlichen Preis werden Menschen ausgezeichnet, diesich ausgehend von den Lehren aus der Geschichte auf innovative Weiseder Bekämpfung von Vorurteilen und Rassismus in der heutigen Zeitwidmen. Die "Jubiläums-Auszeichnungen" werden an Personen oderOrganisationen in Deutschland verliehen, die wesentlich dazubeitragen, Intoleranz abzubauen sowie die Verständigung zwischen denKulturen und Religionen zu fördern, um der zunehmenden Verbreitungvon Vorurteilen etwas entgegenzusetzen."Eine hohe Sensibilität gegenüber der deutsch-jüdischen Geschichteund Kultur hilft uns, die Täter-Opfer-Beziehung zu verstehen,Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten undeinander zuallererst als Menschen zu sehen. Wir wollen die Menschenwürdigen, die diese Lehren aus der Geschichte auf innovative Weisenutzen, um aktuellen Konflikten und Vorurteilen zu begegnen", so JoelObermayer.Nominierungen für die Obermayer German Jewish History Awards unddie Jubiläums-Auszeichnungen können bis zum 8. September 2019eingereicht werden.Die Preisverleihung findet am 27. Januar 2020 im Abgeordnetenhausvon Berlin statt. Die Feierstunde ist die Hauptveranstaltung desBerliner Parlaments anlässlich des Holocaust-Gedenktags. DiePreisträgerinnen und Preisträger erhalten zur Unterstützung ihrerweiteren Arbeit einen Geldpreis.Weitere Informationen zu den Auszeichnungen sowie denPreisträgerinnen und Preisträgern der Vorjahre sind auf der Websiteder Obermayer-Stiftung zu finden. Dort ist auch das Nominierungs- undBewerbungsverfahren beschrieben: www.obermayer.us/award.Finanzieller Träger der Awards ist die Obermayer-Stiftung, dieVerwaltung erfolgt durch Widen the Circle. Die Preisverleihung inBerlin wird durch das Berliner Abgeordnetenhaus finanziell undorganisatorisch unterstützt. Sponsoren sind das Leo Baeck Institut(New York) und GerSIG (German Jewish Special Interest Group ofJewishGen.org, eine führende und weltweit aktiveInternet-Organisation zur jüdischen Genealogie).Pressekontakt:Tatjana Kirchner (Deutschland) 030 - 84 71 18-12kirchner@kirchner-pr.deDan Fleshler (USA) 646-552-1213dfleshler@gmail.comAnsgar Hinz (Deutschland) 030 - 2325 1050ansgar.hinz@parlament-berlin.deOriginal-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuell