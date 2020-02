Oberleitungs-Lkw: aussichtsreiche Option für Klimaschutz im Straßengüterverkehr

Freiburg/Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Öko-Institut, FraunhoferIAO, Hochschule Heilbronn 20. Februar 2020Oberleitungs-Lkw: aussichtsreiche Option für Klimaschutz im StraßengüterverkehrBis zum Jahr 2030 soll rund ein Drittel des Güterverkehrs elektrisch oder aufBasis strombasierter Kraftstoffe unterwegs sein, so will es das Klimapaket derBundesregierung. Eine aktuelle Studie, die das Öko-Institut mitForschungspartnern durchgeführt hat, zeigt jetzt, dass Oberleitungs-Lkw eineeffiziente Möglichkeit der Stromnutzung im Güterfernverkehr sind. Wird auf einemStreckennetz von rund 4.000 Kilometern ein leistungsfähiges Oberleitungssystemfür Lkw aufgebaut, so könnte allein ein Drittel des Lkw-Fernverkehrs mittelsOberleitung elektrisch erfolgen. "Bauen wir ein solches Oberleitungsnetz für Lkwauf, können die direkten Treibhausgasemissionen allein desStraßengüterfernverkehrs pro Jahr um bis zu 12 Millionen Tonnen CO2 sinken",fasst Florian Hacker, Leiter des Projekts zu Potenzialen desOberleitungsgüterverkehrs zusammen. "Das entspricht mehr als einem Drittel derEmissionen des schweren Straßengüterverkehrs."Im Projekt hat das Öko-Institut gemeinsam mit Projektpartnern der HochschuleHeilbronn und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAOsowie in Zusammenarbeit mit der Intraplan Consult GmbH die Potenziale desOberleitungs-Lkw-Systems vertieft analysiert. Ein Beirat aus Vertretern ausWirtschaft, Wissenschaft und Politik hat das Projekt begleitet.Klimavorteil von Oberleitungs-LkwAuch wenn man die Treibhausgasemissionen bei der Stromerzeugung berücksichtigt,kann ein Oberleitungs-Lkw im Jahr 2025 die Treibhausgasemissionen im Vergleichzu einem heutigen Diesel-Lkw nahezu halbieren. Bis zum Jahr 2030 steigt derVorteil unter den Vorgaben des Kohleausstiegs sogar auf 60 Prozent an. ImVergleich der Antriebstechnologien weisen Oberleitungs-Lkw nebenbatterieelektrischen Lkw damit das höchste Potenzial zur Treibhausgasminderungim Güterverkehr auf.Weitere Informationen zu Klima- und Kostenvorteilen von Oberleitungs-Lkw(http://ots.de/Vafxmp)Strategischer Streckenausbau der OberleitungenFast zwei Drittel des Lkw-Fernverkehrs findet auf rund einem Drittel desdeutschen Autobahnnetzes statt. Auf diesem etwa 4.000 km langen Kernnetz wurdenim Projekt 17 Strecken identifiziert, die sich für den Oberleitungsaufbaubesonders anbieten. Dabei versprechen beispielsweise Zubringer zum HamburgerHafen oder Verbindungen zwischen Ballungsräumen, besonders große Potenziale fürden frühzeitigen Einsatz von O-Lkw. Diese könnten zuerst gebaut werden und überdie Zeit zu einem Gesamtnetz zusammenwachsen."Die Politik muss den Rahmen für den Aufbau der Oberleitungsinfrastrukturschaffen und damit Planungssicherheit für die Marktakteure geben", fordertFlorian Hacker. "Unsere Analysen identifizieren die Einführung einerCO2-basierten Mautkomponente als wirksamstes Instrument, um eine hoheelektrische Fahrleistung im Straßengüterverkehr zu erreichen. Nur wenn dieRahmenbedingungen für langfristige Investitionen klar sind, kann ein Umstieg aufklimaschonende Technologien im Güterverkehr gelingen."Hintergrund: Güterverkehr als Klima-SorgenkindDer Straßengüterverkehr hat in Deutschland einen Anteil von etwa einem Drittelan den Treibhausgasemissionen des Verkehrs. Ihn künftig CO2-frei zu gestalten,ist daher entscheidend, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen.Heute entfallen circa 19 Prozent des Gütertransports auf die Bahn und 75 Prozentauf die Straße. Selbst bei einer ambitionierten Verlagerung des Straßenverkehrsauf die Schiene wird künftig immer noch mehr als die Hälfte des Gütertransportsvon Lkw geleistet. Daher sind Alternativen zu treibhausgasintensiven Diesel-Lkwdringend nötig. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms "erneuerbar mobil"durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheitgefördert.Studie "StratON - Bewertung und Einführungsstrategien für oberleitungsgebundeneschwere Nutzfahrzeuge" von Öko-Institut, Hochschule Heilbronn,Fraunhofer-Institut IAO und Intraplan Consult GmbH (http://ots.de/V7pKrj)Kurzinformation "Treibhausgasminderung im Straßengüterverkehr: Oberleitungs-Lkwals möglicher Teil der Lösung" des Öko-Instituts (http://ots.de/QA3VHx)Infografiksammlung "Beitrag von Oberleitungs-LKW zum Klimaschutz" desÖko-Instituts(https://www.flickr.com/photos/oekoinstitut/albums/72157713144241581)Ansprechpartner am Öko-InstitutFlorian HackerStellv. Ansprechpartner am Öko-InstitutFlorian HackerStellv. Leiter des Institutsbereichs Ressourcen & MobilitätÖko-Institut e.V., Büro BerlinTelefon: +49 30 405085-373E-Mail: f.hacker@oeko.de