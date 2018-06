Oberlandesgericht Hamm bestätigt Gauselmann Gruppe in Sachen Spieler- und Verbraucherschutz

Hamm/Espelkamp (ots) - Das Oberlandesgericht Hamm hat heuteentschieden, dass der Fachverband Glücksspielsucht (fags) von derGauselmann Gruppe nicht verlangen kann, bestimmte Spielersperrenauszusprechen, für die es in Nordrhein-Westfalen keine gesetzlicheGrundlage gibt. Vorausgegangen war eine mündliche Verhandlung am 28.Juni 2018. Die Gauselmann Gruppe ist seit langem von der Wichtigkeitvon Spielersperren überzeugt, lehnt aber die vom FachverbandGlückspielsucht geforderte Sperrpraxis unter anderem wegenschwerwiegender datenschutz- und haftungsrechtlichen Bedenken ab. ZuRecht, wie das Oberlandesgericht Hamm heute in zweiter Instanzbestätigte. Die Klage des Fachverbandes Glücksspielsucht wurde alsunbegründet abgewiesen. Die Gauselmann Gruppe setzt weiter auf ihrbereits in einigen Bundesländern erprobtes Sperrsystem, dasdatenschonend und effektiv biometrische Merkmale prüft und hofftdieses jetzt auch bald in Nordrhein-Westfalen zügig einsetzen zukönnen, sobald das Land den Weg dafür freimacht."Heute hat auch das Oberlandesgericht Hamm, als zweite Instanznach dem Landgericht Bielefeld, unsere rechtliche Auffassungbestätigt und das Ansinnen des Fachverbandes Glücksspielsucht (fags)zurückgewiesen", erläutert Mario Hoffmeister, Leiter desZentralbereichs Kommunikation der Gauselmann Gruppe, das heuteergangene Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm.Grundsätzlich sieht der Glücksspielstaatsvertrag der Länder einSperrsystem für Spielhallen nicht vor. Im Gegensatz zuNordrhein-Westfalen haben allerdings einige Bundesländer in ihrenLandesspielhallengesetzen auch Spielersperren für Spielhalleneingeführt. Diese Spielersperren sind jedoch immer nurstandortbezogen. Lediglich in Hessen gibt es eine gesetzlicheGrundlage für spielstättenübergreifende Spielersperren auf Grundlageeiner staatlich geführten Sperrdatei (OASIS).Den Vorwurf, dass die Gauselmann Gruppe keine Hausverboteausspricht, die für alle Spielstätten der Gauselmann Gruppe geltenund damit die Wirkung eines Sperrsystems entfalten, können wir nurzurückweisen. Die Gauselmann Gruppe sieht sich derzeit nur in derLage, standortbezogene Hausverbote auszusprechen, die nichtsystematisch kontrolliert werden können wie z. B. gesetzlichgeregelte Sperren in Hessen. Ohne eine gesetzliche Grundlage siehtsich die Gauselmann Gruppe aus organisatorischen datenschutz- undhaftungsrechtlichen Gründen nicht in der Lage standortübergreifendeSperren durchzuführen. In der ersten Instanz hatte das LandgerichtBielefeld diese Einschätzung der Gauselmann Gruppe geteilt und aufdie Unterschiede zwischen Hausverboten und Spielersperrenhingewiesen.Entgegen der Auffassung der fags wollen weder die GauselmannGruppe noch die Automatenwirtschaft die Einführung von Spielersperrenverhindern. Das Gegenteil ist der Fall! Aus diesem Grund hat dasUnternehmen bereits eine Zutrittskontrolle mit Hilfe biometrischerMerkmale (Gesichtserkennung) längst entwickelt, die jedoch unsererAuffassung nach erst standortübergreifend rechtssicher eingesetztwerden kann, wenn eine gesetzliche Regelung vorliegt.Als verantwortungsbewusster Spielstättenbetreiber setzt dieGauselmann Gruppe in Sachen Einlasskontrolle und Spielersperre aufinnovative Technik - wie auf Flughäfen. Mit dem Face-Check-Systemkann mittels Gesichtserkennung geprüft werden, welchem Spiel-Gast derEinlass bedenkenlos gewährt werden kann und welchem er verwehrt wird.Face-Check ist dabei bisherigen Einlasskontrollsystemen in punctoHandling, Sicherheit und Datenschutz weit überlegen.Spielgäste, die sich selber vom Automatenspiel ausschließen lassenmöchten, werden zu-verlässig erkannt. Außerdem ermöglicht das Systemeine Altersschätzung. Bei vermeintlich minderjährigen Besuchernbenachrichtigt das System unverzüglich das Spielstättenpersonal, umeine zuverlässige Alterskontrolle durchzuführen."Dass unser System in der Praxis funktioniert, zeigt sich inBaden-Württemberg. Dort haben wir aufgrund der aktuellen Gesetzgebungalle unsere 18 Casino Merkur-Spielotheken seit 2016 mit demFace-Check-System ausgerüstet. Und das System läuft hervorragend", soMario Hoffmeister. Es wäre wünschenswert, wenn die Bundesländer unddamit auch Nordrhein-Westfalen, die gesetzgeberischen Grundlagen fürdie bundesweite Einführung solcher biometrischen Systeme schaffenwürden. Das würde, im Gegensatz zu Abstandsgeboten und dem Verbot vonsogenannten Mehrfachkonzessionen, ein echter Schritt in RichtungSpieler- und Verbraucherschutz sein.Zusammen mit weiteren Präventionsmaßnahmen, wie z. B. derSpielerschutz-Kommission oder den regelmäßigen Personalschulungen,ist die Gauselmann Gruppe Vorreiter in Sachen Verbraucher-, Spieler-und Jugendschutz. Auch wenn sich die Zahl der pathologischen Spielerin Deutschland seit Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau (0,19%- 0,56% der erwachsenen Bevölkerung) befindet, wie die Bundeszentralefür gesundheitliche Aufklärung (BZgA) festgestellt hat, arbeitet dieGauselmann Gruppe permanent an einer weiteren Verbesserung desVerbraucher- und Jugendschutzes. (Neue BZgA-Daten: Glücksspiel inDeutschland weiter rückläufig - Suchtproblematik auf niedrigemNiveau:http://www.bzga.de/presse/pressearchiv/?jahr=2016&nummer=1045)Dass die Maßnahmen und die Ansprache von problematischenSpielgästen tatsächlich erfolgreich sind, zeigt sich vor allem an dergestiegenen Nachfrage von Beratungsangeboten, zeigt dies doch, dasssich immer mehr Menschen bewusst mit ihrem Spielverhaltenauseinandersetzen. "Ein insgesamt niedriges Niveau bei pathologischenSpielern und die erfolgreiche Präventionsarbeit unserer Branche, diediese Spielgäste in das Hilfesystem leitet, ist eineErfolgsgeschichte auf die man stolz sein kann", meint MarioHoffmeister.