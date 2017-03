Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt Verletzung von Nichia's YAG-Patent durch Harvatek

München (ots) - Mit Urteil vom 20. Januar 2017 (Aktenzeichen I-2 U41/12) hat das Oberlandesgericht Düsseldorf in Deutschland dieVerletzung des YAG-Patents EP 0 936 682 (DE 697 02 929) der NichiaCorporation ("Nichia") durch den taiwanesischen LED-HerstellerHarvatek Corporation ("Harvatek") betreffend vier angegriffene weißeLED-Produkte bestätigt.Nichia hatte in Deutschland gegen Harvatek beim LandgerichtDüsseldorf (Aktenzeichen 4a O 236/10) Patentverletzungsklage erhoben.Das Klageverfahren beim Landgericht betraf Harvatek's weißeLED-Produkte "HT-V116TW", "HT-U158TW", "HT-P178TWU-PQPS-DG" und"HT-T169TW". Das Landgericht Düsseldorf hatte mit Urteil vom 29. März2012 der Klage von Nichia stattgegeben und Harvatek wegenPatentverletzung hinsichtlich all dieser LED-Produkte verurteilt. Diegegen dieses Urteil von Harvatek eingelegte Berufung wurde nunmehrdurch das Oberlandesgericht Düsseldorf im vollen Umfangezurückgewiesen.Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Revision gegen seineEntscheidung nicht zugelassen. Es besteht dennoch die Möglichkeit fürHarvatek, beim Bundesgerichtshof die Zulassung der Revision zubeantragen.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente undanderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweitgegen Schutzrechtsverletzungen vor.Kontaktinformation:Public Relations, Nichia CorporationTel:+81-884-22-2311Fax:+81-884-23-7717Original-Content von: Nichia Corporation, übermittelt durch news aktuell