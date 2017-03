'Oberhessische Presse' trennt sich von Chefredakteur Linne

MARBURG (dpa-AFX) - Die Tageszeitung "Oberhessische Presse" hat sich von ihrem langjährigen Chefredakteur Christoph Linne getrennt.



Der Hitzeroth-Verlag in Marburg hat die Zusammenarbeit mit dem 44-Jährigen mit sofortiger Wirkung beendet, wie das Blatt in einer Meldung in seinem Lokalteil (Freitagausgabe) berichtet. Zu den Gründen machte die Geschäftsführung keine Angaben.

"Unsere Leserinnen und Leser werden wir auch in Zukunft mit kreativen und innovativen Ideen begeistern", wird Geschäftsführerin Ileri Meier zitiert. Linne arbeitete seit mehr als 20 Jahren für die "Oberhessische Presse", seit 2005 war er Chefredakteur der Zeitung. Zur Trennung äußerte er sich auf Anfrage nicht.

Die Hitzeroth Druck + Medien GmbH & Co. KG ist seit Januar 2015 wieder eigenständig, nachdem Verleger Wolfram Hitzeroth eine 51-Prozent-Beteiligung der Madsack-Gruppe (Hannover) zurückgekauft hatte. Die verkaufte Auflage der "Oberhessischen Presse" beträgt rund 24 300 Exemplare. Im vergangenen Jahr feierte das Blatt 150. Geburtstag./fie/DP/fbr