Oberberg Fachklinik Konraderhof für Kinder und Jugendliche zur Woche der seelischen Gesundheit: Wenn Kinder mit ihren Eltern die Rollen tauschen... (FOTO)

Hürth (ots) -Die Statistik zeigt: Jeder dritte Erwachsene leidet mindestenseinmal im Leben an einer psychischen Erkrankung. Und fast jedesvierte Kind wächst mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf,etwa jedes fünfte Kind zeigt selbst Auffälligkeiten.Dr. med. Andrea Stippel, Fachärztin für Kinderpsychiatrie undChefärztin der Oberberg Fachklinik Konraderhof, geht es um eben dieseGruppe: Kinder psychisch kranker Eltern. Diese jungen Menschen geltenals Hochrisikogruppe. Sie werden häufiger psychiatrisch,psychologisch und psychotherapeutisch behandelt.Kinder können das Verhalten der Eltern meist überhaupt nicht alskrankhaftes Verhalten einstufen. Oft werten sie es alsErziehungsverhalten und suchen die Schuld bei sich. Sie denken zumBeispiel, sie seien ungehorsam gewesen oder es läge an ihrenschlechten Noten.In der Hilflosigkeit starkGenerell fühlen Kinder sich hilflos, wenn Eltern psychisch kranksind. Sie reagieren darauf mit einem Rollentausch und kümmern sich umihre Eltern, Experten nennen das Parentifizierung. Zum Beispielfahren sie nicht auf Klassenreise, da die Mutter nicht allein bleibenkann oder will oder sie versorgen jüngere Geschwister. Oder sie habenein kindliches magisches Denkschema, sie kochen "Zauberreis, derglücklich macht" (magische Rituale), trennen sich von einem"Lieblingsstück" (Opfer bringen), wenden einen "Zähltrick" an(Zwänge) oder wollen Kontrolle wiedergewinnen (Essstörung).Immer in AlarmbereitschaftDiese Kinder leben mit lang erlernten Mustern der ständigeninneren Alarmbereitschaft und des Abscannens: "Was könnte gerade indem anderen vor sich gehen und ist es womöglich bedrohlich?" Siewirken viel reifer, haben ganz andere Sorgen als andere Kinder inihrem Alter, bieten sich an Aufgaben zu übernehmen - sie sindtypische "Helferkinder".Mangelnde AufklärungDr. Andrea Stippel, Expertin für seelische Gesundheit, weiß ausihrem Klinikalltag, dass Kinder häufig nur unzureichend über dieErkrankung der Eltern aufgeklärt sind. Gibt es keine aktiveAuseinandersetzung mit der Krankheit - sie ist Tabuthema oder Mutteroder Vater verschwinden plötzlich - erhöht sich die Symptombelastungbei den Kindern noch. Auch die Art und Weise, in der Eltern mit ihrerpsychischen Krankheit umgehen, beeinflusst die Gesundheit der mitihnen zusammenlebenden Kinder. Der Zusammenhang zwischen derelterlichen psychischen Erkrankung und einer daraus resultierendenmöglichen Belastung für die eigenen Kinder wird nicht reflektiert.Wie Kinder ihre Situation bewältigenKinder psychisch kranker Eltern reagieren je nach ihrenverfügbaren Ressourcen und ihrer psychischen Robustheit (Resilienz)verschieden und sie weisen unterschiedliche Arten der Bewältigungauf. Diese Strategie nennt sich Coping und kann in drei je nachBelastungsgrad der Kinder unterschiedliche Gruppen aufgeteilt werden.Dabei ist ein Drittel der Kinder sehr nach außen gerichtet auffällig,etwa ein Drittel kompensiert die Belastung eher still und ein Drittelder Kinder nimmt eine fast unauffällige Entwicklung. Die Chefärztinder Oberberg Fachklinik Konraderhof rät: "Es ist wichtig, Kinderpsychisch erkrankter Eltern aufmerksam zu beobachten, um dieunterschiedlichen Formen psychischer Auffälligkeiten rechtzeitig zuerkennen. Die diagnostischen Instrumente sind vielfältig und reichen vomElternstressfragebogen bis zum sogenannten Elternbelastungsinventar.Dr. Andrea Stippel erklärt: "Ziel ist es, die Ressourcen der Kinderzu heben und ihre Resilienz zu stärken."Die Ressourcen sind protektive Faktoren, d.h. aktuell verfügbarePotenziale in Person und Umwelt eines Kindes, die die Wirkung vonRisikofaktoren moderieren und die Herausbildung von Störungen senkenkönnen.Resilienz bedeutet die Fähigkeit, vorhandene Ressourcen zurBewältigung alterstypischer Entwicklungsaufgaben trotz bedeutenderBelastungen zu aktivieren und Bewältigungskompetenzen zu entwickeln,um die psychische Robustheit zu stärken und das emotionale undsoziale Gleichgewicht. 