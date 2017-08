Oben und Unten in NRW Neue vierteilige Reihe mit Dieter Könnes ab 30.8.2017, mittwochs 21.00 - 21.45 Uhr im WDR Fernsehen

Köln (ots) -Deutschland ist ein reiches Land. Die Wirtschaft wächst seit Jahren,die Steuereinnahmen steigen. Aber wie gerecht sind Einkommen,Vermögen und Chancen tatsächlich verteilt?Antworten auf diese Frage gibt die neue vierteilige Reihe "Oben undUnten in NRW" im WDR Fernsehen. Ab dem 30. August analysiert der WDRimmer mittwochs (21.00 - 21.45 Uhr) die aktuelle Situation im WestenDeutschlands. Denn als bevölkerungsreichstes Bundesland nimmtNordrhein-Westfalen eine Sonderstellung ein. Es ist ein Land derExtreme: Man kann hier vom Einkommen reich werden, gleichzeitig hatsich die Zahl der von staatlichen Leistungen Abhängigen in denvergangenen 15 Jahren nahezu verdoppelt.Reporter Dieter Könnes geht dabei den Themen Einkommen (30.8.),Steuern (6.9.), Chancengleichheit (13.9.) und Ideen für eine gerechteGesellschaft (20.9.) nach und spricht unter anderem mit Götz Werner,Gründer der Drogeriekette dm, Milliardär und Befürworter desbedingungslosen Grundeinkommens, sowie mit Ex-Bahn-Chef RüdigerGrube, der aus einfachen Verhältnissen stammt und sich zumSpitzen-Manager nach oben gearbeitet hat. In Dortmund vergleichtKönnes eine Grundschule in einem bürgerlichen Viertel mit der ineinem Problemviertel; in Unna besucht er Aufstiegswillige, die aneinem Abendgymnasium ihr Abitur nachholen. Schließlich stellt erMenschen, Initiativen, Projekte und Unternehmen vor, die diegesellschaftliche Realität verändern möchten. Experten wie Prof.Marcel Fratzscher (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) undder Vermögensforscher Prof. Thomas Druyen ordnen die Frage ein, wiees generell in Nordrhein-Westfalen um die Einkommens- undVermögensgerechtigkeit bestellt ist.Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Kristina BauschWDR Presse und Information0221 220 7118Kristina.Bausch@wdr.deBesuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell