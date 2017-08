Obdach ist nicht alles: Heilsarmee begleitet Menschen aus der Wohnungslosigkeit in ein stabiles Leben (FOTO)

Köln (ots) -In Deutschland leben fast 40.000 Männer und Frauen auf der Straße,so die Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.Weitere 295.000 haben keine eigene Wohnung, sie kommen beispielsweisebei Freunden unter oder in einer nach Sozialgesetzbuch finanziertenEinrichtung. Bis diese Menschen ein dauerhaftes Obdach haben, ist esein langer Weg. Selbst mit einer eigenen Bleibe haben die meisten -nach ihrer Zeit "auf der Platte" oder als Vagabund von Couch zu Couch- noch lange keine stabile Lebensführung erreicht. Die Heilsarmeehilft diesen Menschen in insgesamt zwölf Einrichtungen fürWohnungslose und ambulant in einem breitflächigen Sozialangebot.Dezentrales Wohnen: sozial betreut werden im eigenständigen LebenAus der Obdachlosigkeit in eine soziale Einrichtung zu gehen, istfür viele Menschen bereits ein schwieriger Schritt. Wenn dasÜberlebenmüssen auf der Straße nicht mehr den ganzen Tag in Anspruchnimmt, treten die anderen sozialen Probleme, die viele haben, umsodeutlicher zu Tage. Obdach ist nicht alles - das folgende,eigenverantwortliche Leben mit seinen Strukturen kann ungleichschwerer fallen. Die Heilsarmee hilft: Nicht nur eineNotschlafstelle, ein warmes Essen, eine Dusche oder ein Gesprächgehören zu ihrem Angebot, sie betreut und begleitet Menschen auch aufihrem Weg in ein eigenständiges Leben.Jürgen Koch aus Berlin wollte sein Leben auf der Straße nurverlassen, wenn er seinen Hund Snoopy mitnehmen konnte. Wie beivielen Obdachlosen sind Herrchen (oder Frauchen) und Hundunzertrennlich. Nach einem halben Jahr "auf Platte" kam Kochübergangsweise im William-Booth-Haus der Heilsarmee unter, natürlichmit Snoopy. Heute lebt er eigenständig mit seinem Hund in einerseniorengerechten Wohnung, kommt regelmäßig in dieHeilsarmee-Einrichtung und besucht das Begegnungscafé Willi B.Tagesstätten bieten Hilfestellung für ein selbstverantwortlichesLebenAnlaufstelle und Schutzraum sind die 20 Tagesstätten derHeilsarmee in Deutschland. "Wohnungs- oder Obdachlosigkeit ist eineextreme Form von Armut", so Kornelia Krämer, Leiterin der HamburgerTagesstätte auf St. Pauli. "Zu uns kommen nicht nur Obdachlose, undnicht jedem Besucher sieht man die Armut an." Neben Essen undGemeinschaft bekommen die Besucher die Möglichkeit, ihr Handy zuladen, zu duschen, in die Kleiderkammer zu gehen. Ein Haarschnittwird ebenfalls angeboten. Kornelia und ihr Mann Jürgen Krämer sindnicht nur Leiter, sondern auch Seelsorger. Mit ihrem Team, zu dem dieSozialberaterin Katja Dzikowski gehört, unterstützen sie die Menschenin ihren alltäglichen Problemen und Fragen.Die Heilsarmee begegnet allen Menschen gleich, ohne Ansehen derPerson. "Zu uns kommen Deutsche und Mitbürger aus vielen Nationen.Jeder ist willkommen", bekräftigt Kornelia Krämer. Ihr Wunsch: "Wenndie verschiedensten Menschen aus ebenso verschiedenen Gründen den Wegzu uns finden, wäre es schön, wenn sich die sozialen Schichten mehrmischen. Unseren Besuchern würde das sehr helfen, sich wieder in dieGesellschaft zu integrieren. Das ist unser aller Anliegen undAufgabe." Nicht zuletzt sei es eine bereichernde Erfahrung für jedenMenschen, über den eigenen sozialen Tellerrand hinauszuschauen.Die HeilsarmeeAls internationale Hilfsorganisation und evangelische Freikirchearbeitet die Heilsarmee in 128 Ländern und zählt etwa drei MillionenMitglieder und freiwillige Helfer. Weltweit leistet sie eineumfangreiche soziale und geistliche Arbeit in ihren Gemeinden undSozialzentren. In Deutschland, Litauen und Polen gibt es 45 Gemeindenmit etwa 1.400 Mitgliedern sowie 18 soziale Einrichtungen mitweiteren angegliederten Angeboten.Die Heilsarmee ist auf Spenden angewiesen, um ihre Arbeitfortführen zu können. Spendenkonto der Heilsarmee bei der Bank fürSozialwirtschaft: IBAN DE82 3702 0500 0004 0777 00. Die Heilsarmeeführt das DZI Spenden-Siegel, ist Mitglied des Deutschen Spendenratesund trägt dessen Spendenzertifikat.Weitere Informationen:www.heilsarmee.dewww.facebook.com/DieHeilsarmeePressekontakt:Andreas W. Quiring, Pressesprecher (Hintergrundinformationen)Tel.: 0221 20 81 9-40 1, E-Mail: andreas.quiring@heilsarmee.deDie Heilsarmee in Deutschland KdöR, Territoriales Hauptquartier,Salierring 23-27, 50677 KölnSabine Rupp, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: s.rupp@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader Public Relations GmbH, Antwerpener Straße 6-12,50672 KölnOriginal-Content von: Die Heilsarmee in Deutschland Kd?R, übermittelt durch news aktuell