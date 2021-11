Obama lobt Jugend für Klimaprotest

GLASGOW (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat an die Jugend appelliert, die Politik beim Klimaschutz unter Druck zu setzen.



"Ich will, dass ihr wütend bleibt! Ich will, dass ihr frustriert bleibt!", sagte der 60-Jährige am Montag auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Er lobte insbesondere die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und auch deren deutsche Aktivistin Luisa Neubauer, die 2019 erfolgreich 270 000 Menschen in Berlin auf die Straße gebracht hätten. Neubauer habe bewiesen, wie man Angst in praktisches Handeln übersetzen könne.

Obama rief junge Leute auch auf, bei Wahlen für den Klimaschutz abzustimmen. "Wählt, als ob euer Leben davon abhängt - denn das tut es", sagte er. Er wisse aus eigener Erfahrung: Regierungen brauchten den Druck der Bürger. Nur auf Proteste zu setzen, reiche nicht. "Denkt nicht, dass ihr die Politik ignorieren könnt", warnte der Ex-Präsident.

Auch als Verbraucher habe die Jugend riesige Macht, sagte Obama. Firmen könnten über Kaufentscheidungen dazu gebracht werden, klimafreundlich zu wirtschaften. "Nebenbei" komme als Aufgabe hinzu, Eltern, Großeltern und andere Vertreter der älteren Generation von der Bedeutung des Klimaschutzes zu überzeugen. "Sie hören euch mehr zu, als ihr denkt", sagte er.

Obama beklagte, beim Kampf gegen die Erderhitzung sei die Welt nicht da, wo sie sein müsste. Viele Staaten verfehlten selbst gesteckte Ziele oder setzten sich zu schwache. Namentlich rügte er Russland und China. Dass deren Staatschefs der Konferenz fernbleiben, sei beschämend. Auch seinen Nachfolger als US-Präsident, Donald Trump, kritisierte Obama für dessen feindselige Haltung zum Klimaschutz.

Obama gestand, dass auch er manchmal daran zweifle, ob die Menschheit den Kampf gegen die Erderwärmung gewinne. Aber Zynismus sei keine Option. "Die Welt muss sich bewegen - und zwar jetzt." Eine Fridays-for-Future-Aktivistin aus Uganda, Vanessa Nakate, ging Obama auf Twitter jedoch frontal an. "Ich war 13, als Sie 100 Milliarden Dollar Klimafinanzierung versprochen haben. Die USA haben dieses Versprechen gebrochen, und das kostet Menschenleben in Afrika." Dazu schrieb sie den Slogan "Zeig' uns das Geld."