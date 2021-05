Obacht, Fool! Der Warren-Buffett-REIT findet zurück in die Spur

Store Capital (WKN: A12CRU) wird als Warren-Buffett-REIT bezeichnet. Das Orakel von Omaha ist lediglich in einen Real Estate Investment Trust investiert und zugegebenermaßen auch relativ gesehen zu einem vergleichsweise geringen Anteil. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass ausgerechnet diese Immobilien-Aktie das Interesse von Warren Buffett beziehungsweise seinem Team auf sich ziehen konnte.

In Zeiten von COVID-19 hat auch der Warren-Buffett-REIT operativ ein wenig Federn lassen müssen. Nicht so sehr, zugegebenermaßen, dass die Dividende in Gefahr gewesen ist. Aber schon ein wenig, was die fundamentale Bewertung zunächst korrigieren ließ.

Jetzt scheint sich die Situation jedoch wieder vermehrt einzupendeln. Riskieren wir daher einen Blick auf den Warren-Buffett-REIT Store Capital. Sowie auf ein solides erstes Quartal.

Warren-Buffett-REIT Store Capital: Q1 im Blick

Store Capital hat ein insgesamt solides erstes Quartal präsentieren können. Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich von 177,9 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf 182,2 Mio. US-Dollar im Jahr 2021. Das zeugt von einem weiterhin moderaten Wachstum.

Das Nettoergebnis korrigierte von 62,66 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf 54,96 Mio. US-Dollar vergleichsweise moderat. Entsprechend liegt das Ergebnis je Aktie bei 0,21 US-Dollar nach einem Vorjahreswert von 0,26 US-Dollar. Allerdings ist das eine Kennzahl, der aufgrund der Wertveränderungen im Portfolio kaum jemand Beachtung schenkt.

Wichtiger sind die Funds from Operations des Warren-Buffett-REITs. Hier konnte Store Capital 108,1 Mio. US-Dollar nach einem Vorjahreswert von 122 Mio. US-Dollar ausweisen. Das entspricht Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,47 US-Dollar nach 0,50 US-Dollar im Jahr 2020. Allerdings zeigt diese Kennzahl: Der Real Estate Investment Trust nähert sich seinen alten Bestwerten.

Für das Gesamtjahr 2021 rechnet das Management zudem mit Funds from Operations in einer Spanne zwischen 1,90 US-Dollar und 1,96 US-Dollar. Vor COVID-19 lag dieser Wert bei ca. 2,00 US-Dollar je Aktie. Damit schafft es das Management vermutlich, einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen.

Der Warren-Buffett-REIT kann sich daher seine Dividende definitiv weiter leisten. Mit Blick auf eine derzeitige Jahresdividende von 1,44 US-Dollar läge das Ausschüttungsverhältnis auf dem Wert der unteren Prognosespanne bei 75,8. Das zeigt: Die Dividende von Store Capital ist definitiv sicher.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Ob das Store Capital jetzt zu einem Kauf macht, sollten Foolishe Investoren natürlich mit Blick auf andere Faktoren beurteilen. Beispielsweise unter Würdigung der fundamentalen Bewertung. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 34,15 US-Dollar, wodurch sich ein Kurs-FFO-Verhältnis zwischen 18 und 17,4 ergeben würde.

Die derzeitige Dividendenrendite liegt außerdem bei 4,21 %. Für die Qualität und eine moderate Turnaround-Perspektive beim Warren-Buffett-REIT könnte das ein attraktives Bewertungsmaß sein. Mittel- bis langfristig sollte es jedoch womöglich ein moderates Wachstum geben, um die Bewertung zu relativieren.

Der Artikel Obacht, Fool! Der Warren-Buffett-REIT findet zurück in die Spur ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2021