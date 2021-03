Obacht, Fool! Sobald diese Aktie auf 3 % Dividendenrendite kommt, wird’s interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Ist eine Dividendenrendite von 3 % ein attraktiver Wert? Grundsätzlich dürften viele Investoren vermutlich denken: Hm, ne, eher nicht. Für eine Aktie ist das eigentlich eher moderat. Oder zumindest kein Blickfang, der eine besondere Berücksichtigung verdient. Oder vielleicht sogar ein Warten auf einen solchen Wert.

Allerdings könnte die Aktie von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) die Ausnahme hiervon sein. Wenn dieser US-amerikanische Real Estate Investment Trust auf eine Dividendenrendite von 3 % kommt, so könnte das wieder ein besonders preiswertes Bewertungsmaß implizieren. Lass uns im Folgenden einmal schauen, wieso.

Innovative Industrial Properties & 3 % Dividendenrendite!

Eines vorweg: Innovative Industrial Properties kommt derzeit noch nicht auf 3 % Dividendenrendite. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 173,74 US-Dollar (05.03.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) und einer derzeitigen Quartalsdividende von 1,24 US-Dollar liegt der Wert jedoch bei 2,85 %. Das kommt inzwischen ziemlich nah an diese Zielgröße heran. Das könnte die Aktie deutlich interessanter werden lassen.

Ein weiterer Grund, weshalb das so ist, hängt mit der insgesamt günstiger werdenden Bewertung zusammen. Innovative Industrial Properties kam so beispielsweise zuletzt auf Funds from Operations von 1,36 US-Dollar auf bereinigter Basis. Oder anders gesagt: Das Kurs-FFO-Verhältnis läge, gemessen an diesem Wert, bei 32,4. Schon heute, übrigens. Falls die Aktie daher noch weiter korrigiert, so könnte das ein preiswertes Bewertungsmaß sein.

Vor allem, da das weitere Wachstumspotenzial das Bewertungsmaß noch preiswerter machen würde. Selbst ein viertes Quartal mit einem schwachen Wachstum von ca. 13 % im Jahresvergleich könnte in den nächsten Jahren die klassischen Kennzahlen noch deutlich relativieren. Wobei die Aussichten auf ein höheres Wachstum ebenfalls vorhanden sind. Der Cannabis-Markt öffnet sich weiter und auch im Jahre 2021 hat Innovative Industrial Properties weitere Möglichkeiten identifiziert, um das eigene Portfolio zu verstärken. Die 13 % sollten daher nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Ein konsequentes Dividendenwachstum!

Außerdem sind die 3 % Dividendenrendite bei Innovative Industrial Properties eben nicht das Ende der Dividendenreise. Dividendenwachstum dürfte langfristig orientiert dazu führen, dass dieser Wert noch konsequent weiter steigt.

Alleine im letzten Jahr 2020 erhöhte das Management die eigene Dividende im Jahresvergleich um 24 %. Das heißt: Mit einem solchen Wachstum würde die Dividende in den nächsten zwölf Monaten auf bis zu 3,7 % steigen. Und auch danach wäre das zukünftige Dividendenpotenzial vermutlich noch nicht ausgeschöpft.

Foolishe Investoren könnten bei Innovative Industrial Properties und bei einer Dividendenrendite von 3 % daher eine interessante, preiswertere und wachstumsstarke Aktie erwerben. Wobei das Einstiegslevel wieder deutlich attraktiver wäre als noch einige Wochen oder Monate zuvor.

Mehr als bloß 3 % Dividendenrendite!

Innovative Industrial Properties ist daher mehr als bloß ein REIT, der womöglich auf 3 % Dividendenrendite kommen könnte. Es gibt eine klare Wachstumsthese in einem lukrativen, wachsenden Markt. Wobei das Bewertungsmaß jetzt eben wieder deutlich preiswerter ist.

The post Obacht, Fool! Sobald diese Aktie auf 3 % Dividendenrendite kommt, wird’s interessant! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021