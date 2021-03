Obacht, Fool! Die JD.com-Aktie ist jetzt richtig spannend!

Die Aktie von JD.com (WKN: A112ST) ist in meinen Augen jetzt richtig spannend. Das liegt zum einen an den vielen Megatrends, die der Gesamtkonzern bedient. Neben E-Commerce sind das beispielsweise digitale Zahlungsdienstleistungen oder auch der E-Health-Markt. Mithilfe von IPOs beziehungsweise Börsengängen möchte das Management dieses Potenzial offensichtlicher werden lassen.

Allerdings gibt es Gründe, weshalb die Aktie von JD.com gerade jetzt superspannend sein könnte. Das hängt vor allem von zwei Faktoren ab, die wir im Folgenden ein wenig näher beleuchten wollen.

JD.com: Quartalszahlen stehen an!

Wie wir mit Blick auf den Unternehmenskalender feststellen können, steht jetzt bei der Aktie von JD.com ein wichtiger Termin an. Zumindest ein kurzfristig orientiert überaus wichtiger Termin. Am 11. März dieses Jahres wird das Management frische Zahlen vorlegen. Zahlen, die vermutlich mit Hochspannung erwartet werden.

JD.com könnte hier erneut vor einem soliden Wachstum stehen. Zudem gibt es ein Vorweihnachtsquartal zu analysieren, das mit höheren Volumen und in der Regel mit einem soliden Wachstum glänzen kann. In Zeiten von COVID-19 könnte dieses womöglich noch einmal besonders hoch ausfallen.

Das heißt: Noch in dieser Woche könnte es eine Überraschung geben. Oder womöglich ein starkes oder schwaches Zahlenwerk. Die Spannung ist jedenfalls alles andere als gering und Foolishe Investoren können sich auf Bewegung bei der Aktie einstellen. Vielleicht …

Die Bewertung ist weiterhin günstig

Die anstehenden Quartalszahlen sind jedoch weiterhin bloß ein Teil der Hochspannung. Wobei Foolishe Investoren natürlich längerfristig orientiert auf das Wachstumspotenzial in den trendstarken Märkten setzen sollten. Aber wie auch immer: Besonders interessant ist das stets, da die fundamentale Bewertung der Aktie von JD.com vergleichsweise preiswert ist.

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung beispielsweise bei ca. 135 Mrd. US-Dollar. Wenn wir den Umsatz des letzten, dritten Quartals berücksichtigen und auf ein Gesamtjahr hochrechnen, so läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei lediglich knapp 1,3. Für eine dynamische, trendstarke Wachstumsgeschichte könnte das zu preiswert sein. Vor allem, wenn wir die deutlich zweistelligen Wachstumsraten einpreisen.

JD.com ist als E-Commerce-Akteur zwar in einem umkämpften Markt tätig und nicht der Marktführer. Zudem führt die eigene, kostspielige Logistik dazu, dass die Margen vergleichsweise gering sind. Die Logistik kann jedoch auch ein Wettbewerbsvorteil sein und der chinesische Konzern beweist, dass trotz größerem Aufwand Profitabilität möglich ist. Um noch einmal den Bogen zurück zu spannen: Auch aus diesem Blickwinkel dürfte das vierte Quartal ein interessanter Zeitraum sein.

JD.com: Eine interessante Aktie!

Die Aktie von JD.com ist daher eine spannende Chance. Die Anteilsscheine stehen vor einem interessanten Quartal, die fundamentale Bewertung ist vergleichsweise günstig. Vielleicht sollten sich Foolishe, unternehmensorientierte Investoren die Aktie näher ansehen. Oder am 11. März, wenn die Quartalszahlen verkündet werden.

