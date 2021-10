Obacht, Fool! Diese Top-Wachstumsaktie ist noch im Oktober relevant!

Eine Top-Wachstumsaktie, die noch im Oktober interessant ist? Grundsätzlich könnte es davon eine Menge geben. Immerhin wissen wir, dass es einige spannende und zugleich wachstumsstarke Aktien gibt, die derzeit mit einem Discount bepreist sind.

Allerdings gibt es eine Top-Wachstumsaktie, die in den wenigen Tagen des Oktobers noch überaus spannend sein könnte. Riskieren wir zunächst einen Blick auf den besagten Namen unseres heutigen Papiers. Sowie auch auf den Grund. Und zu guter Letzt darauf, was Investoren davon möglicherweise erwarten können.

Top-Wachstumsaktie, die im Oktober interessant ist

Vielleicht fangen wir mit dem Namen derjenigen Aktie an, die in den noch verbleibenden Tagen dieses Monats interessant sein könnte: Es ist die von Shopify (WKN: A14TJP). Wobei wir auch den Grund relativ einfach definieren können, weshalb Shopify ausgerechnet im Oktober noch spannend sein könnte.

Wie wir mit Blick auf die Unternehmens-Website erkennen können, präsentiert das Management am 28. Oktober frische Quartalszahlen. Ohne Zweifel ein wichtiger Termin bei dieser Top-Wachstumsaktie. In der nächsten Woche ist es quasi so weit.

Wichtig ist natürlich nicht nur der Termin. Nein, sondern auch, was Shopify im Rahmen dieses Quartalsupdates präsentieren wird. Im Rahmen des zweiten Quartals hat das Management davon gesprochen, dass es eine Reihe von Unsicherheiten für den weiteren Verlauf des Jahres 2021 gebe. So beispielsweise, was die COVID-19-Pandemie angehe. Aber auch das allgemeine Wachstum. Wobei man grundsätzlich, sehr schwammig formuliert, mit einem sich beschleunigenden Wachstum im Jahr 2021 rechnet.

Was das bei dieser Top-Wachstumsaktie im Oktober konkret bedeutet? Wir dürfen gespannt sein. Im zweiten Quartal kletterte der Quartalsumsatz von Shopify jedenfalls um 57 % auf 1.119 Mio. US-Dollar. Das ist bereits ein schwächeres Wachstum gewesen. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz schließlich noch um 110 % im Jahresvergleich auf 988 Mio. US-Dollar.

Wichtig ist jedoch auch, was die operative Basis von Shopify macht. So beispielsweise, wie hoch das Gross Merchandise Volume ausfällt, das zuletzt mit 42,2 Mrd. US-Dollar sehr hoch gewesen ist. Aber auch das Payment Volume, das die Marke von 20 Mrd. US-Dollar überschritten hat. Neben Umsätzen sind das ebenfalls wichtige Meilensteine.

Spannend zum Monatsende!

Die Shopify-Aktie dürfte daher noch im Oktober eine Top-Wachstumsaktie sein, die überaus spannend ist. Das frische Quartalszahlenwerk könnte die Aktie bewegen. Wobei das sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne gilt. Eine Wachstumsbeschleunigung könnte nach einer Phase des Dips den Turnaround einläuten. Aufgrund eines Kurs-Umsatz-Verhältnisses von ca. 40 ist das Bewertungsmaß jedoch anfällig, wenn das Wachstum enttäuscht.

Mittel- bis langfristig bleibt für mich die Chance jedoch trotzdem gigantisch. Shopify besitzt die Möglichkeit, ebenfalls ein starkes Ökosystem im E-Commerce zu kreieren. Das kommende Vierteljahr dürfte bei einer solchen Investitionsthese lediglich ein kleines Mosaikteilchen sein.

Der Artikel Obacht, Fool! Diese Top-Wachstumsaktie ist noch im Oktober relevant! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2021