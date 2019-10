Obacht, Dividendenjäger! Dieser Ausschüttungsgarant mit über 3,73 % wird jetzt gerade profitabler!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Es ist definitiv ein spannendes Börsenjahr für die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002). Alleine seit Jahresbeginn legten die Anteilsscheine dieses DAX-Konzerns von 188,40 Euro auf momentan 247,60 Euro zu. Das entspricht nicht nur einem signifikanten Kursplus von über 31 %, sondern stellt zudem eine Performance dar, die den breiten Markt um Längen abgehängt hat.

Aber das Beste scheint nun noch zu kommen: Denn die Münchener Rück wird aktuell wohl noch profitabler. Schauen wir im Folgenden einmal, was das für die Aktie bedeuten dürfte sowie für die langfristigen Aussichten dieser brandheißen und insbesondere zuverlässigen Dividendenperle.

Das dritte Quartal wurde gerockt!

Wie der Münchener Rückversicherer in diesen Tagen berichtet, scheint wohl das dritte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres ebenfalls gerockt worden zu sein. Das Management ließ in diesem Kontext durchsickern, dass in diesem Zeitraum trotz höherer Großschäden wohl ein Konzernergebnis von 850 Mio. Euro eingefahren werden konnte. Ein Wert, der höher als die eigenen Erwartungen zu sein scheint.

In diesem Sinne wird die Konzernführung nun bedeutend optimistischer. Man werde demnach in diesem Jahr das bisherige Jahresziel für den operativen Gewinn wohl deutlich übertreffen. Bislang ist man bei dieser Kennzahl von einem Wert von 2,5 Mrd. Euro ausgegangen, was im Vergleich zum Vorjahr bereits einer Verbesserung entsprochen hätte.

Zurückzuführen sei diese Entwicklung letztlich auf eine solide operative Performance sowie auf außergewöhnliche Währungsgewinne, die der DAX-Konzern eingefahren hat. Außerdem seien insgesamt solide Kapitalerträge für diese nun vermutlich bessere Gewinnentwicklung verantwortlich.

Münchener Rück auf Kurs – nicht nur in diesem Jahr

Insgesamt machen die aktuellen Aussagen sehr zuversichtlich, was die aktuellen und auch die kurzfristigen Ziele über diesen Zeitraum hinaus anbelangt. Die aktuellen Jahresziele von 2,5 Mrd. Euro waren unterm Strich schließlich bloß eine Zwischenetappe, bereits im kommenden Jahr möchte der Rückversicherer noch einmal einen deutlichen Zahn zulegen.

Gemäß dem eigenen Prognosestand soll zu diesem Zeitpunkt bereits ein Gewinn in einer Größenordnung von 2,8 Mrd. Euro erzielt werden können. Mit den aktuellen hervorragenden Ergebnissen für die ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres zeigt das Unternehmen derzeit, dass diese Ziele nicht bloß im Bereich des Möglichen liegen, sondern vielleicht prädestiniert dafür sind, sogar noch übertroffen zu werden. Zumindest in diesem Jahr ist ein solches Szenario nun mehr als wahrscheinlich.

Neben diesem spannenden Wachstum bringt die DAX-Aktie außerdem bekanntermaßen eine spannende Dividendenentwicklung mit. Seit inzwischen 50 Jahren hat die Münchener Rück schließlich inzwischen nicht mehr die eigene Dividende gekürzt, sondern in den letzten Jahren zudem erhöht. In Anbetracht dieser neuen Prognosen und der spannenden Zahlen, die bislang präsentiert werden, dürfte eine solche erfolgreiche operative Entwicklung auch an diesem Qualitätsmerkmal dieses bekannten Ausschütters vermutlich nicht spurlos vorbeigehen.

Momentan nur 3,7 % Dividendenrendite, aber …

Bei einer vergangenen Ausschüttung in Höhe von 9,25 Euro und dem aktuellen Kursniveau von 247,60 Euro winkt bei dieser spannenden Dividendenperle zwar aktuell lediglich eine Dividendenrendite in Höhe von 3,73 %, nichtsdestoweniger scheinen hier weitere Erhöhungen in Anbetracht des bisherigen Jahresergebnisses wahrscheinlich zu sein.

Doch auch abseits dieser Dividendenhistorie ist dieser DAX-Rückversicherer aktuell definitiv einen Blick wert, denn die momentane Stärke des Geschäfts könnte möglicherweise gerade erst an Fahrt aufnehmen. Spannend, zu sehen und vielleicht sogar live mitzuerleben, wo die Reise hier langfristig hingehen wird.

