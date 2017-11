Obacht bei BYD!

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte BYD die Gemüter der Anleger und Peter Niedermeyer hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Seit Anfang Oktober hat der Kurs von BYD einiges an Verlusten verkraften müssen.

Die Gefahr! Nun besteht die Gefahr, dass der Kurs noch weiter fallen könnte, denn eine Erholung sieht definitiv anders aus. So hat sich die Kursrendite in nur wenigen Wochen deutlich verringert.

Die Hoffnung! Die charttechnische Unterstützung liegt im Bereich von rund 7 Euro, wo der Kurs Ende September korrigierte. Danach ging es bis zum 6. Oktober bergauf, weil in China staatliche Vorgaben im Hinblick auf die Bevorzugung von Elektro-Autos anstehen, wovon BYD durchaus profitieren würde. Nun ist die Hoffnung, dass sich der Kurs ob der Aussichten auf weiteren Input durch die Regierung wieder erholt.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.