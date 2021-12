Ob die Rallye der Novo-Nordisk-Aktie 2022 weitergeht, entscheiden diese 3 Kennzahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Die Rallye der Novo-Nordisk-Aktie (WKN: A1XA8R) im laufenden Börsenjahr 2021 ist bemerkenswert. Wenn wir zurückblicken, so erkennen wir bis zum 10.12. ein Kursplus von 73,9 %. Ohne Zweifel ist das aktuelle Jahr damit ein herausragendes für die Aktie des dänischen Pharma- und Insulin-Spezialisten.

Ob die Rallye allerdings weitergehen kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Unter anderem von der hohen, fundamentalen Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich über 30 sowie einer Dividendenrendite mit lediglich der 1 vor dem Komma. Aber auch die folgenden drei Kennzahlen oder Perspektiven sind überaus entscheidend.

Novo-Nordisk-Aktie: Rallye in 2022 nur mit Wachstum!

Entscheidend für eine Fortführung der Rallye der Novo-Nordisk-Aktie in 2022 ist jedenfalls das weitere Wachstum. Ziemlich schnell dürften nach der Präsentation der Zahlen für das vierte Quartal, die idealerweise ebenfalls ein solides, zweistelliges Wachstum besitzen sollten, die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 in den Fokus rücken.

Konkret ist entscheidend, dass das Management beim Umsatz wohl mindestens mit einer Fortführung der Dynamik des Jahres 2021 rechnet. Für die ersten neun Monate ist dieser Wert um 8 % beziehungsweise währungsbereinigt um 13 % gewachsen. Das ist ohne Zweifel kein geringes Wachstum. Zumal das Ergebnis je Aktie sogar überproportional um 14 % zulegen konnte. Hier dürfte sich in gewisser Weise eine Hürde für 2022 abzeichnen.

Zuletzt sprach das Management der Novo-Nordisk-Aktie von einer voraussichtlich langsameren Dynamik in China, was wir bei der eigenen Erwartungshaltung berücksichtigen sollten. Wobei es in den wichtigsten Kernmärkten wie Europa und den USA weiterhin rundläuft. Auch starke Präparate wie Ozempic oder Rybelsus könnten weiterhin ihre Wachstumsstärke ausspielen. Trotzdem steht für mich mit Blick auf die Bewertung fest, dass die Erwartungshaltung nicht gerade gering ist.

Besser auch keine Enttäuschung bei der Dividende

Ziemlich schnell dürfte zudem auch die Dividende der Novo-Nordisk-Aktie im Fokus stehen. Im neuen Börsenjahr 2022 gilt es schließlich, eine neue Ausschüttungssumme je Aktie für das Gesamtjahr zu definieren. Wobei das Wachstum in den vergangenen Jahren ebenfalls vorbildlich gewesen ist.

Das Management des dänischen Pharma- und Diabetes-Spezialisten besitzt schließlich nicht nur einen Lauf mit 23. Jahren an konsequenten Erhöhungen. Im kommenden Börsenjahr 2022 könnte entsprechend die 24. Erhöhung in Folge möglich sein. Nein, sondern auch die Qualität ist entscheidend. Zuletzt wuchs die ausgeschüttete Dividende je Aktie um ca. 9 % auf 9,10 Dänische Kronen.

Bei der Novo-Nordisk-Aktie sollte es nach dem operativ starken Jahr und mit Blick auf die nicht günstige Bewertung daher gemäß den Erwartungen der Investoren vermutlich auch ein starkes Dividendenwachstum geben. Ansonsten wittere ich auch hier ein Enttäuschungspotenzial.

Novo-Nordisk-Aktie: Stabilisator Aktienrückkäufe?

Einen Kursstabilisator der Novo-Nordisk-Aktie gab es zuletzt außerdem auch bei den Aktienrückkäufen. Das Management hat zuletzt verkündet, diese Kapitalmaßnahme für den laufenden Rückkaufzeitraum auf 20 Mrd. Dänische Kronen ausdehnen zu wollen. Das ist bereits die zweite Aufstockung dieser Kapitalmaßnahme im laufenden Jahr.

Ob mit Blick auf die fundamentale Bewertung dieses Volumen angebracht ist, das ist natürlich eine andere Frage. Trotzdem könnte auch die Höhe des künftigen Aktienrückkaufprogramms entscheidend sein, ob die Aktie für einen weiteren Hüpfer aufgelegt ist. Oder aber ob Ernüchterung zunächst die Stimmung bildet.

Wir erkennen daher: Die Novo-Nordisk-Aktie könnte kurz- und mittelfristig viel an Erwartungshaltung eingepreist haben. Ob es möglich ist, auf diesem Bewertungsmaß zu liefern, dürfte sich ziemlich rasant in den ersten Monaten des neuen Jahres zeigen.

