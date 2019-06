Ob Fotos von schwarzen Löchern oder Klimaforschung der NASA - Hochleistungssysteme von Supermicro ermöglichen bedeutende wissenschaftliche Entdeckungen & Forschung selbst bis in entfernte Galaxien

Supermicro zeigt auf ISC 2019 die Systeme, die von führendenForschern in Akademie und Wirtschaft verwendet werden, einschließlich1HE Petascale All-Flash NVMe, BigTwin(TM), SuperBlade® und NVIDIAGPU-Systemen für KI und Deep LearningFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer bei Computersystemen fürUnternehmen, Speicher- und Netzwerklösungen sowie GreenComputing-Technologie, liefert Server- und Speichersysteme mitmaximaler Leistung, die bedeutende Durchbrüche bei denverschiedensten HPC-Anwendungen ermöglichen, darunterwissenschaftliche Forschung und Weltraumforschung.Ein aktuelles Beispiel sind die Fotos des schwarzen Lochs auseiner 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie (https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf). Das NASA Center for Climate Simulation (NCCS) hat Supermicro damitbeauftragt, seine komplexen Rechen- und Datenanalysesysteme für NASAsGeo- und Weltraumforschungsprogramme zu modernisieren."Die Unterstützung von Forschern, unter anderem bei der NASA, mitden modernsten Rechen- und Datenanalyselösungen ist ein wichtigerBestandteil in Supermicros Mission, die Welt nicht nur für uns,sondern auch für zukünftigen Generationen lebenswerter zu machen",sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Als Anbietervon Hardwarelösungen investieren wir massiv in unsereResource-Saving-Server-, GPU- und Speicherlösungen. So haben wirGehäuse, Netzteile, Lüfter und weitere Teilsysteme mit einemLebenszyklus von 12 Jahren entwickelt, damit Endkunden weniger fürEnergie und Hardware ausgeben müssen und gleichzeitig der IT-Schrottreduziert wird. Und auch bei technologischer Innovation undMarktreife steht Supermicro weiterhin in der ersten Reihe, was sichan unseren Petascale 1HE NVMe-Lösungen zeigt, die Kunden einennennenswerten Wettbewerbsvorteil verschaffen."Besucher der ISC 2019 können sich bis Mittwoch, 19. Juni selbstvon Supermicros großer Auswahl an HPC-Systemen überzeugen (MesseFrankfurt Tor Ost, Halle 3, Stand G731).Als führender Anbieter von NVMe All-Flash Server- undSpeichersystemen unterstützen Supermicros All-Flash NVMe(TM) 1HESpeicher-Server der Petascale-Reihe die Flash-Technologie dernächsten Generation mit der höchsten Speicherbandbreite, der bestenIOPS-Performance, Unterstützung für NVMe over Fabrics undunkomplizierter Wartung. Diese 1HE-Systeme unterstützen bis zu 1 PBan niederlatentem Speicher mit 32 Front-Hot-Swap-SSDs in den FormatenU.2, EDSFF und NF1. Damit bietet Supermicro maximale Flexibilität undAuswahl für vernetzte Speicheranwendungen mit hoher Kapazität, wo esauf beste Latenzperformance ankommt. Diese Systeme liefern messbareVorteile bei der Amortisierungszeit für Rechenzentren, diedatenintensiven Workloads ausführen.Mit unerreichter Expertise bei der Systemtechnik entwickeltSupermicro die fortschrittlichsten Serversysteme und bietet derIndustrie ein umfassendes Portfolio an NVIDIA GPU-Systemen. Dasbranchenführende Sortiment an Systemen, die für NVIDIA GPUs optimiertsind, wird von Supermicro kontinuierlich durch innovative GPU-Servererweitert, um die steigende Marktnachfrage nach einem breitenSpektrum an KI-Lösungen zu bedienen. Diese GPU-Server bieten nichtnur maximale Leistung und Effizienz auf Systemebene, sondern auchmaximale Flexibilität bei der Zusammenstellung von Features wiebeispielsweise die fortschrittlichsten Netzwerk- undSpeicheroptionen. Ein Beispiel ist Supermicros NVIDIA HGX-2-basierterSuperServer, 9029GP-TNVRT, der eine Leistung von bis zu 2 PetaFLOPSin einem einzelnen Gehäuse bietet.Supermicros einzigartige Resource-Saving-Architektur entkoppeltCPU und Speicher von anderen Teilsystemen. So kann jede Ressourceunabhängig erneuert werden. Rechenzentren sparen dadurch Kosten beimRefresh-Zyklus und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz durchweniger Elektroschrott. Gemeinsame Leistungs- und Kühlsysteme sowieFreiluft-Kühllösungen ermöglichen weitere Einsparungen. Wenn maneinen Refresh-Zyklus von drei bis fünf Jahren zugrunde legt, dannsind Supermicros Resource-Saving-Server im Durchschnittleistungsstärker, effizienter und kostengünstiger als herkömmlicheKompletttausch-Modelle, da Rechenzentren neue und verbesserteTechnologien einzeln und gezielt implementieren können.Die folgenden Supermicro-Produktlinien unterstützenResource-Saving-Features für überragende Leistung mit überzeugendemPreis-Leistungs-Verhältnis: SuperBlade® Systeme mit Zwei- undVier-Sockel-Blade-Servern und Unterstützung für205-W-Topbin-Prozessoren, NVMe, 100G EDR InfiniBand Switch oder25G/10G Ethernet Switches, redundanten AC/DC-Netzteilen undBatterie-Backup (BBP), die perfekte Lösung für Unternehmens-, Cloud-und HPC-Anwendungen; BigTwin(TM) mit der höchsten Leistung und Dichtein einem 2HE Vier-Knoten-Design und Unterstützung von 24 DIMMs proKnoten, sechs NVMe Hot-Swap-Laufwerken und flexiblerNetzwerkleistung; 4HE FatTwin(TM) in verschiedenen Kombinationen ausI/O, Arbeits- und Massenspeicher für die meisten optimierten Cloud-,HPC- und Unternehmensanwendungen. Weitere Informationen zuSupermicros Resource-Saving-Innovationen und der GreenComputing-Initiative finden Sie unterwww.supermicro.com/WeKeepITGreen.Weitere Informationen zu Supermicro und Supermicro-Produktenfinden Sie unter www.supermicro.com. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereichhochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zähltweltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen ServerBuilding Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing,Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded Systemsweltweit. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative setzt sichSupermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden dieenergieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.