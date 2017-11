Köln (ots) - Martin-Rütter-Fans kommen bei VOX auch im Dezemberwieder voll auf ihre Kosten: Denn ab 2.12., 19:10 Uhr - direkt imAnschluss an die aktuelle "Der Hundeprofi"-Staffel - macht sich derbeliebte Tierpsychologe wieder als neugieriger Beobachter auf denWeg. In vier neuen Folgen der Reportage-Reihe "Der Hundeprofiunterwegs" trifft er Menschen und Tiere, die ihm einen Blick in eineganz neue Welt öffnen. Und als krönenden Abschluss zeigt der KölnerSender am 18.12. um 20:15 Uhr mit "Martin Rütter - Mein Hundejahr"seinen ganz persönlichen Jahresrückblick.Folge 1 von "Der Hundeprofi unterwegs", am 2.12.: Aufstieg mitHandicap "Das war ein besonders spannendes Erlebnis für mich, weil essehr emotional war", so Martin Rütter über seine Begegnung mit dereinbeinigen Bergsteigerin Jacqueline Fritz und ihrem MischlingsrüdenLoui. Zusammen mit Martins Hündin Emma besteigen sie den 2047 Meterhohen Säuling in der Nähe von Füssen in den bayerischen Alpen. Fürden Hundeprofi eine intensive Begegnung mit einer Frau, die einmalganz unten war und sich dann nach ganz oben gekämpft hat. Denn die32-jährige Grafik-Designerin aus der Pfalz hat einen ziemlichenLeidensweg hinter sich: Mit 15 hatte sie sich einen Bänderriss imSprunggelenk zugezogen. Nachdem der Arzt ihr bei der nachfolgendenOperation versehentlich die Nerven des rechten Beins verletzte,musste es schließlich amputiert werden. Doch trotz ihrer Behinderungentdeckte Jacqueline das Klettern für sich. Inzwischen klettert siefür die deutsche Nationalmannschaft und sorgte 2016 für Aufsehen, alssie als erster Mensch mit Krücken auf einer besonders schwierigenPassage die Alpen überquerte. Martin Rütter ist erstaunt, wie gutJacqueline und Loui eingespielt sind.In Folge 2 (9.12.) soll der Hundeprofi jemandem helfen, derpanische Angst vor Hunden hat. Mit fachkundiger Unterstützung startetMartin Rütter einen Therapieversuch und lässt sich zusammen mit demPatienten auf ein ungewöhnliches Experiment ein. Außerdem zeigt VOX,wie sich der Hundeprofi als Landtierarzt bei der Untersuchung vonKühen und Pferden macht (16.12) und wie man seinen Hund so trainierenkann, dass er nicht alles Essbare - und somit auch mögliche Giftköder- verschluckt (30.12.)."Martin Rütter - Mein Hundejahr", am 18.12. um 20:15 Uhr StefanKretzschmar, Mirja Boes und Michael Kessler - sie sind der Einladungdes Hundeprofis gefolgt und blicken mit ihm gemeinsam auf sein ganzpersönliches Jahr 2017 zurück. Die Hauptrollen an diesem Abendspielen aber die Hunde. Einige hatten Probleme mit ihren prominentenund nicht prominenten Herrchen, andere wurden zu Lebensrettern, zuInternet-Stars oder zum Adoptivpapa für Tigerbabies. WelcherVierbeiner ist dem Hundeprofi in diesem Jahr besonders ans Herzgewachsen? Was war die lustigste Geschichte mit einem Hund in 2017?Und auf was freut sich Martin Rütter in 2018? "Mein Hundejahr"liefert die Antworten.Die vier neuen Folgen der Reportage-Reihe "Der Hundeprofiunterwegs" mit Martin Rütter ab 2.12. um 19:10 Uhr sowie "MartinRütter - Mein Hundejahr" am 18.12. um 20:15 Uhr bei VOX.Pressekontakt:VOX KommunikationKatrin Bechtoldtkatrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deT: +49 221 456-74404Fotos:lotte.lilholt@mediengruppe-rtl.deT: +49 221 456-74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell