Oatly: Veganer Börsengang?

Der von der Blackstone Group Inc. (NYSE:BX) und Oprah Winfrey unterstützte schwedische Hersteller von veganen Lebensmitteln und Getränken, Oatly Group AB, hat am Montag einen Antrag auf einen Börsengang in den USA gestellt und sagte, dass er möglicherweise in den nächsten zwei Jahren auch eine Notierung in Hongkong in Betracht ziehen wird.

Oatly sagte in einer Einreichung bei der SEC, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung