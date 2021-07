Oatly: Shortseller greifen an, Aktie unter Druck

Die Oatly Group (WKN: A3CQRG) habe bei Umsatz und Gewinn nachgeholfen, behauptet der aktivistische New Yorker Hedgefonds Spruce Point Capital in einem Short Report. Die Aktie schwächelt: -2,79% auf 20,54 US$.

Oatly ist ein schwedischer Hersteller von Hafermilch und darauf basierenden Produkten. 2020 erzielte der im Kernmarkt Schweden und China stark präsente Konzern Umsätze von 421 Millionen US$.

Milchrevolution schaut nachhaltiger ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.