Oatly, Beyond Meat & Co.: Oktober der Monat des Turnarounds?!

Wenn wir die Oatly-Aktie (WKN: A3CQRG) und die von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) betrachten, fällt eines auf: Die Aktienkurse notieren deutlich unter ihrem Rekordhoch. Foolishe Investoren rätseln möglicherweise gerade darüber, ob sich hier attraktive, günstige Chancen ergeben. Oder selbst diese Bewertungslage noch zu teuer ist.

Wichtig ist für Oatly und Beyond Meat natürlich eines: Dass die Akzeptanz bei Fleischersatzprodukten zunimmt. Oder anders gesagt: Dass sich flexitarische Produkte in den Konsumgewohnheiten der Verbraucher durchsetzen. Gelingt das, könnte Raum für beide Akteure in diesem großen Lebensmittelmarkt vorhanden sein.

Möglicherweise könnte der Monat Oktober den Turnaround einläuten. Warum, fragst du dich? Gute Frage! Jetzt jedenfalls ist für Vegetarier und Veganer ein besonderer Monat.

Vegetarier-Monat im Oktober: Turnaround für Beyond Meat & Oatly?

Wie wir mit Blick auf Kalender zu Feiertagen und sonstigen Ereignissen feststellen können, beginnt mit dem Anfang des Monats Oktober der Vegetarier-Monat. Ohne Zweifel eine besondere Zeit. Wobei der 1. Oktober wohl der Welt-Vegetarier-Tag ist. Auch das ist zumindest interessant.

Aber riskieren wir einen Blick darauf, was das für Oatly und Beyond Meat bedeuten könnte. Zunächst einmal: natürlich nichts. Wenn sich jedoch mehr Verbraucher mittel- und langfristig diesen Tag und diesen Monat zum Anlass nehmen, ihre Konsumgewohnheiten ein wenig zu überdenken, könnte das in Jahren und Jahrzehnten eine Veränderung bewirken. Es geht schließlich bei diesen Unternehmen darum, vegetarische Alternativen zu schaffen, die ohne tierische Produkte auskommen. Aber auf Pflanzenbasis sind. Und sich im Geschmack möglichst wenig unterscheiden.

Beyond Meat und Oatly könnten selbst den Monat Oktober mittel- bis langfristig zum Anlass nehmen, um sich selbst zu profilieren. Vegetarier sind zwar lediglich eine kleine Teilmenge des Adressatenkreises. Aber gehören irgendwo doch in die Richtung der Flexitarier dazu. Zumindest ist der Gesamtmarkt unterm Strich doch ähnlich.

Kein rascher Turnaround, aber …

Für Oatly und Beyond Meat dürfte der Vegetarier-Monat Oktober operativ möglicherweise keinen spürbaren Turnaround bringen. Zumindest nicht als solcher. Zunächst geht es weiterhin darum, die Produktreichweite auszubauen. Sowie im Fall von Beyond Meat darum, dass sich das operative Geschäft auch mit Blick auf Restaurants wieder erholt.

Trotzdem könnte der Vegetarier-Monat im Oktober mittel- bis langfristig mehr Aufmerksamkeit auf Produkte aus dem Hause Beyond Meat oder Oatly nach sich ziehen. Wer weiß: Vielleicht versucht das Management einzelner Unternehmen oder der Gesamtmarkt ebenfalls, diesen Monat für sich zu nutzen? Oder um flexitarische Inhalte zu erweitern? Eine Bühne wäre für die Akteure jedenfalls vorhanden, um sich selbst als Alternative zu präsentieren. Allerdings nicht nur für Vegetarier.

Der Artikel Oatly, Beyond Meat & Co.: Oktober der Monat des Turnarounds?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021