Oatly-Aktie: Von Hype keine Spur!

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Hersteller veganer Produkte an den Börsen einen echten Boom erlebten. Große Profiteure der Goldgräberstimmung waren unter anderem Beyond Meat und Modern Plant Based Foods (ehemals Modern Meat). Zuletzt konnte auch Oatly zumindest beim Börsengang noch einigermaßen für Euphorie sorgen.

Mittlerweile ist davon jedoch nichts mehr zu spüren. Alle der genannten Unternehmen haben sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung