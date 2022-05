Oatly-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Am 4. Mai stand die Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Hierbei wurde ein Gewinn pro Aktie mit -0,13 geschätzt. Gemeldet wurden allerdings -0,15. Das war eine negative Überraschung. Positiv hat jedoch der gemeldete Umsatz zu Buche geschlagen. Geschätzt wurden lediglich 160 Millionen, schlussendlich waren es 166 Millionen. Das Papier wurde daraufhin vermehrt gekauft. In diesem Artikel soll nun aber geklärt werden,… Hier weiterlesen