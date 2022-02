Oatly-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Am 24. Januar 2021 hat sich ein Tief bei 5,50 EUR ausgebildet. Es kam am 28. Januar dann nochmals zum Anlaufen dieses Preisbereichs, doch die Bullen starteten von dort an eine Aufwärtsrally. Ist mit dem Erreichen der 5,50-EUR-Marke nun ein tragfähiger Boden entstanden? In diesem Artikel soll nun aber geklärt werden, ob es sich lohnt, die Oatly-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung