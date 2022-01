Oatly-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Genau am 19. Januar 2022 startete das größte Haferdrinkunternehmen der Welt seine Kampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es soll kommuniziert werden, dass pflanzenbasierte Kost “The New Normal” ist. Dies wird durch die Haferdrinkpuppen Norm & Al vermittelt. Norm & Al zeigen uns unter anderem, dass jeder versuchen kann, sich pflanzlich zu ernähren. In diesem Artikel soll nun aber geklärt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung