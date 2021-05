Oatly Aktie: Erholung in Sicht!

Der schwedische Hafermilchhersteller Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY) eröffnete am Donnerstag den Handel, nachdem er einen Börsengang von 84,4 Millionen American Depositary Shares zu einem Preis von $17 pro Aktie angekündigt hatte, was am oberen Ende der Erwartungen lag.

Der Börsengang von Oatly erbrachte einen Erlös von $1,43 Milliarden, und der Aktienpreis von $17 gibt dem Unternehmen eine Bewertung von $10 Milliarden.

