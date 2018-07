Oasis Petroleum: Sind Sie dafür gewappnet?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Oasis Petroleum unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die Oasis Petroleum-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 12,03 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Oasis Petroleum entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Oasis Petroleum erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 24 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 13 "Buy"-, 10 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (12 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,03 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Oasis Petroleum erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

